Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A BenQ Zowie anunciou versões sem fio de seus populares ratos de jogo, a série EC.

Assim como suas contrapartidas com fio, a nova série EC-CW estará disponível em três tamanhos para se adequar a diferentes tamanhos de mãos e estilos de pegas.

A BenQ diz que adiou o lançamento das versões sem fio até estar confiante em sua capacidade de resistir à interferência de transmissão - algo que é crucial para o jogo competitivo.

É por isso que estes modelos sem fio vêm com um receptor sem fio autônomo e uma antena aprimorada na ponta do mouse.

O receptor sem fio também atua como uma doca de carga, e os ratos permitem até 70 horas de tempo de jogo por carga.

No centro da série EC-CW está o estimado sensor PixArt 3370, uma escolha popular entre os entusiastas do FPS.

Quando se trata de estética, Zowie o mantém simples com um acabamento preto fosco e um design ergonômico assimétrico inspirado no IntelliMouse.

A marca diz ter usado estudos da ciência do esporte para confirmar que a forma do CE permite uma postura mais confortável do dedo e do antebraço, o que significa que você pode jogar por mais tempo com menos fadiga.

Ela também diz que os modelos sem fio são muito semelhantes em peso e têm uma sensação de clique semelhante à dos modelos com fio, o que facilita a adaptação a se você estivesse usando anteriormente o modelo com fio.

Parece ótimo, certo? Vamos ter um pequeno senão, e esse é o preço. A $149,99 / £169,99 os ratos EC-CW custam mais do dobro do que seus irmãos com fio. Se esta liberdade sem fio vale ou não o custo de entrada, só você pode decidir.

Escrito por Luke Baker.