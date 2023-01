O verdadeiro tema do CES 2023 é realidades alternativas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CES - Consumer Electronics Show - tem um espaço importante no calendário anual. É o maior evento de tecnologia, tem significado global e delineia o que esperar da tecnologia do consumidor no ano seguinte.

Mas, mais importante ainda, nos dá um reflexo do clima de todas as indústrias que se encontram atraídas para o mundo da tecnologia de consumo. Transcendendo a simples delimitação de uma única categoria de produtos, é este barômetro da tecnologia que é mais interessante do que os próprios produtos.

A nota de abertura deste ano coube à BMW. Muitos comentaristas, por muitos anos, vêm dizendo que o CES está se tornando um show de carros (enquanto o motor tradicional mostra luta para manter seu apelo), mas isto é realmente um mal-entendido. O Consumer Electronics Show não está se tornando um salão de automóveis: os automóveis estão se tornando produtos eletrônicos de consumo.

O lançamento da BMW i Vision Dee enquadra perfeitamente o CES 2023. Claro, há um carro sob aquele exterior de cor mutável, a noção de ter um deslizamento de Realidade Mista em seu carro, para movê-lo mais profundamente em algum tipo de realidade alternativa semelhante ao Tron, pode ser um pouco rebuscada. Mas parte da tecnologia que facilita este carro conceito ganhará vida em 2025.

O fato de Arnold Schwarzenegger ter sido parte da tônica da BMW, tendo desempenhado o papel principal no clássico Total Recall de Paul Verhoeven dos anos 90, é belamente poético, pois essencialmente estabelece a premissa para as experiências de realidade alternativa para as quais estamos correndo.

O CES 2023 também nos dá a primeira oportunidade de experimentar o PSVR 2. O headset VR de próxima geração da PlayStation foi lançado em 22 de fevereiro de 2023 e proporciona uma experiência graficamente rica, maravilhosamente imersiva e animadoramente suave que, se receber conteúdo suficiente, pode realmente impulsionar um boom no entretenimento VR - depois de muitas falsas partidas.

A maior desvantagem do PSVR 2 é quando você tenta deixar o mundo real entrar. Você pode pressionar um botão para a passagem, usando as câmeras frontais para mostrar o que há lá fora no mundo físico. Mas isto não é tão bom - é granuloso e preto e branco. Isso é meio compreensível quando o foco é o mundo virtual e não o físico.

Se você quer uma melhor experiência de realidade mista, então o HTC Vive XR Elite é absolutamente o seu caminho. Leve em peso e livre de fios, o toque do botão neste fone de ouvido para puxar no mundo físico lhe dá uma realidade mista nítida e cheia de cores. Ao testar o Vive XR Elite, peguei minha câmera e fui capaz de ajustar as configurações manuais e navegar pelos menus para que o cara da demonstração pudesse tirar algumas fotos de mim - uma experiência de outro mundo.

A qualidade desta passagem de vídeo é importante porque a HTC tem muito foco na realidade mista, pegando o virtual e misturando-o perfeitamente com o físico.

A fusão contínua de experiências digitais e físicas vai definir os próximos anos e isso se reflete em muitos dos produtos que se destacaram para nós do CES 2023, não apenas aqueles mencionados acima.

A L'Oreal pega tecnologia e a aplica à maquiagem - Quinto Elemento qualquer um? - enquanto o Asus traz o 3D de volta aos laptops, e o Odyssey Neo de 57 polegadas da Samsung é tão largo, e tão curvo, que seu conteúdo quase o comerá.

A retirada da humanidade em mundos virtuais é compreensível quando o mundo real tem servido de espetáculo de terror nos últimos anos. A aceleração que o isolamento forçado trouxe com ele tornou as interações digitais tangíveis e essenciais.

O jovem metaverso pode estar passando por uma crise existencial - não ajudado pelos irmãos que o criptografam como um recipiente para moedas alternativas e NFTs - mas o CES 2023 nada mais faz do que reforçar que estamos nos lançando em direção a esta realidade alternativa como um futuro.

O papel da Tech a partir deste ponto é garantir que, se nada mais, nossa realidade alternativa do futuro seja tão acessível, tão inclusiva e tão acomodatícia quanto necessário.

Entregá-lo como um glorioso filme de ficção científica, é a parte que todos nós vamos poder desfrutar.

Escrito por Chris Hall.