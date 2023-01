Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Gait-Tech pode não ser uma empresa da qual você tenha ouvido falar até agora, mas se você é alguém que gosta de usar saltos altos, é definitivamente uma empresa a ser colocada no seu radar.

No CES 2023, a empresa italiana revelou o que afirma ser a primeira solução de palmilhas embutidas para saltos altos para revelar desconforto e prevenir lesões.

Interessado? Nós também estávamos, então verificamos os calcanhares com a tecnologia no show de Las Vegas. Aqui está o que aprendemos e como a palmilha é projetada para funcionar.

Como funciona a solução da palmilha Gait-Tech?

O dispositivo biomecânico Gait-Tech é integrado na palmilha de salto alto na fase de fabricação e é projetado para "aumentar o conforto dos sapatos de salto alto".

Segundo a empresa, a solução é baseada em 30 anos de pesquisa e funciona através da "redistribuição da pressão sobre a palmilha metatarso do pé, a fim de proporcionar uma marcha mais saudável e estável quando o pé está na vertical em flexão plantar".

Ao amortecer o impacto, os calcanhares usando a solução devem ser mais confortáveis sem comprometer o design, graças ao fato de estar escondido dentro da sola.

Em que sapatos está a solução da palmilha Gait-Tech?

A palmilha interna da Gait-Tech fez sua estréia no CES 2023 em calçados desenhados pelo designer italiano Diego Dolcini, que trabalhou anteriormente com marcas como Gucci, Balmain, Dolce & Gabbana e Ermenegildo Zegna.

Havia um sapato de corte com a tecnologia no interior, assim como um sapato de alças em preto e cor blush patenteado. Mas espera-se que seja apenas o começo para este dispositivo que pode mudar o jogo.

A tecnologia da Gait-Tech poderia - em teoria - ser colocada em qualquer sapato - seja de Zara ou Christian Louboutin, nos foi dito. No entanto, como ela é implementada na fase de fabricação, é claro que a empresa precisaria estar a bordo desde a fase de projeto, já que esta não é uma solução que possa ser reconfigurada.

Isso significa que, se você já possui um par de Louboutin que você adora, eles não estão prestes a se tornarem mais "comfier" por você adicionar a solução da Gait-Tech a eles. A única maneira de experimentar a tecnologia atualmente está nos calcanhares desenhados por Diego Dolcini.

A solução das palmilhas da Gait-Tech funciona?

Nós experimentamos um par de saltos agulha Diego Dolcini com a solução Gait-Tech no CES 2023 e não vamos mentir, nós ficamos agradavelmente surpresos com o quão confortáveis eles eram.

Esta poderia ser realmente uma solução de mudança de jogo para os amantes do calcanhar. Você nunca saberia, olhando para o par de saltos acabados, que eles têm a tecnologia de palmilhas no interior, mas quando você os coloca, o conforto e o amortecimento são certamente perceptíveis.

A sensação é um pouco como usar os pés da Scholl's Party Feet, mas como a tecnologia está embutida na sola, ela não muda nada e responde melhor ao seu pé enquanto você anda.

Embora você ainda possa sentir desconforto ao usar o par de tiras por um longo período de tempo em que as tiras atravessam o pé, definitivamente notamos uma diferença significativa assim que calçamos o sapato, em comparação com outros saltos semelhantes que possuímos. Enquanto andávamos, nada se torcia e havia muito pouca pressão sobre as bolas de nossos pés.

Estaríamos ansiosos para ver como nos sentimos após uma ou duas horas para realmente medir o impacto da solução da Gait-Tech, mas talvez o ponto mais importante seja que teríamos ficado mais do que felizes em continuar usando os sapatos de alças durante esse tempo para descobrir.

Teremos que esperar e ver como é a assimilação da tecnologia da Gait-Tech para ver quanto impacto ela poderia ter para os amantes do calcanhar, mas é um passo muito promissor para entregar uma solução para fazer com que os sapatos incríveis se sintam tão incríveis quanto eles parecem.

Escrito por Britta O'Boyle.