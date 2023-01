O versátil leitor de música portátil M11S da FiiO traz áudio em alta resolução para o seu bolso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A FiiO anunciou um novo reprodutor de áudio portátil de alta resolução, o M11S, que oferece uma abordagem versátil para melhorar sua música da maneira como você a está ouvindo.

Além de sua tomada de fone de ouvido padrão de 3,5 mm, há também saídas de fone de ouvido balanceadas de 2,5 mm e 4,4 mm, bem como uma saída de linha dedicada. O M11S também suporta conectividade sem fio - com compatibilidade LDAC, aptX HD e LHDC, para não mencionar AirPlay e DLNA streaming.

O M11S usa chips duplos ES9038Q2M DAC, um para os canais esquerdo e direito cada um. Adicione isto ao circuito amplificador recentemente desenvolvido pela FiiO e você tem suporte para arquivos de áudio até 384kHz/DSD256 e a promessa de uma musicalidade incrível para iniciar.

Deve ser poderoso também. Sob uma carga padrão de 32 ohm, a potência balanceada é de 670mW, com um dos pisos de menor ruído - o ruído que o próprio dispositivo faz - de qualquer reprodutor de música portátil, medindo apenas 1,9uV. Isso é 62% menor do que a geração anterior.

O suporte do MQA está a bordo, o que significa que os usuários do Tidal podem facilmente fazer uso, graças ao M11S rodando Android 10. Claro que outros aplicativos de streaming, como Qobuz, Apple Music ou Spotify, também podem ser baixados, e o bypass SRC global significa que você terá uma reprodução perfeita de bits, sem restrições.

Os poucos truques finais na capa do M11S incluem a capacidade de usá-lo como um DAC USB - ligado ao seu laptop para contornar seu DAC interno para o superior do M11S - como um amplificador Bluetooth em sua configuração hi-fi, adicionando potencial de streaming a um sistema off-line, ou para receber música sem fio de dispositivos Apple através do AirPlay. Nada mal...



Você terá uma bateria de 14 horas de duração do M11S, mais um display HD multi-touch de cinco polegadas e 32GB de armazenamento a bordo. Há também um slot de cartão microSD com suporte para cartões de até 2TB.

A melhor notícia é que você não terá que esperar para colocar suas mãos nele. O M11S está disponível agora por £489/$499.

Escrito por Verity Burns.