(Pocket-lint) - A L'Oréal freqüentemente usa o Consumer Electronic Show (CES ) para revelar novos protótipos de dispositivos em que vem trabalhando e eles são normalmente excelentes em termos de idéias. Para 2022, esses dispositivos vieram na forma do Colorsonic e Coloright.

Para 2023, porém, a empresa pode ter superado a si mesma. Os dois protótipos revelados no CES vêm na forma do Hapta e do Brow Magic. Tivemos demonstrações de ambos, e enquanto Hapta - que é um aplicador de maquiagem robótica - foi muito impressionante em ação, foi o dispositivo Brow Magic que nos conquistou.

O que é o Brow Magic da L'Oréal e como ele funciona?

O Brow Magic da L'Oréal é um aplicador de maquiagem eletrônica em casa e foi projetado para oferecer uma navegação perfeita sem a necessidade de vários produtos ou lápis, tempo ou mais extremos como microblading ou tatuagem.

Brow Magic foi criada em parceria com a Prinker - uma empresa especializada em tatuagens impressas, não permanentes. O dispositivo eletrônico, portátil, possui 2.400 bicos minúsculos e utiliza tecnologia de impressão com até 1.200 gotas por polegada (dpi) de resolução de impressão.

A fim de criar um formato preciso de sobrancelha para que o dispositivo possa então imprimir em seu rosto, você precisará primeiro usar o aplicativo Brow Magic que utiliza a tecnologia Modiface AR da L'Oréal para digitalizar seu rosto e entregar recomendações.

Uma vez que seu rosto tenha sido digitalizado, você pode selecionar a forma desejada a partir das recomendações, espessura e efeito.

É possível alterar a recomendação, tal como escolher mais ou menos longa, bem como selecionar a cor desejada. Após fazer sua seleção, é recomendável usar o primer Brow Magic e depois mover o dispositivo Brow Magic através de sua primeira sobrancelha e deslizar o dispositivo em um único movimento de varredura.

Como são os resultados do Brow Magic da L'Oréal e como é em ação?

Fomos tratados com uma demonstração do Brow Magic da L'Oréal e é uma mudança no jogo para conseguir grandes navegações se você não souber o que está fazendo normalmente. As sobrancelhas podem mudar drasticamente a aparência de uma pessoa, mas nem sempre é fácil descobrir o que você realmente precisa preencher, ou qual a melhor forma ou estilo de sobrancelha para se adequar ao seu rosto.

O aplicativo Brow Magic escaneia um rosto rapidamente e oferece recomendações em cerca de um minuto, portanto, quando dizemos rápido, é realmente rápido. Certamente mais rápido do que tirar seu lápis de sobrancelha de confiança e desenhar seus traços e misturar de qualquer maneira.

Mas mais do que isso, o Brow Magic torna a criação de sobrancelhas perfeitas tão inacreditavelmente simples. Claro, há aqueles que são ótimos no mapeamento de navegações para si e para os outros, como aqueles treinados em HD Brows, por exemplo, mas para aqueles que não têm treinamento nessas áreas, o Brow Magic faz todo o trabalho duro para você.

Com base em nossa demonstração durante o CES 2023, o Brow Magic é muito simples de usar e os resultados são excelentes. Não o utilizamos no rosto - em vez disso, ele foi desenhado em um braço, mas as pinceladas da sobrancelha criada foram muito detalhadas.

Diz-se que os resultados do Brow Magic durarão o dia todo, ou até dois dias quando usado com o Brow Magic Primer, e diz-se que você pode removê-los usando o removedor de maquiagem normal. Não pudemos testar este elemento, mas certamente a experiência do início ao fim e o que é produzido é ótimo.

Quanto é o Brow Magic da L'Oréal e quando ele estará disponível?

O Brow Magic da L'Oréal Magic está disponível no varejo por entre US$ 149 e US$ 199. O preço final ainda não foi confirmado, mas ainda é um ponto de preço acessível para a tecnologia.

A L'Oréal disse que seu objetivo é trazer o dispositivo antes do final de 2023 nos EUA. Diz-se que ele estará chegando à Europa em 2024, portanto, espera-se que as sobrancelhas perfeitas não estejam muito distantes do alcance. Enquanto isso, continuaremos com nosso lápis de confiança, mas ficaremos entusiasmados em ver este dispositivo eventualmente aparecer e testá-lo corretamente.

Escrito por Britta O'Boyle.