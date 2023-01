Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - A L'Oréal anunciou dois novos protótipos de dispositivos na Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, incluindo um aplicador de maquiagem portátil robotizado chamado Hapta, e um aplicador de maquiagem eletrônica em casa chamado Brow Magic.

O Brow Magic foi projetado para proporcionar uma navegação perfeita em casa, sem a necessidade de múltiplos produtos, tempo ou extremos como o micro blading. Dito isto, ele pode aparentemente ajudar a mapear uma sobrancelha perfeita com base em sua sobrancelha natural e características faciais para aqueles que consideram micro blading ou maquiagem semi-permanente.

O dispositivo é considerado o primeiro aplicador de maquiagem portátil e eletrônico para oferecer aos usuários uma forma precisa de sobrancelha em segundos. Ele usa a tecnologia Modiface AR da empresa para escanear seu rosto e fazer recomendações para micro blading, micro-shading ou efeitos de preenchimento.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Para usar o dispositivo, você abriria o aplicativo Open the L'Oréal Brow Magic e escanearia o rosto com o leitor de navegação Modiface. Você então selecionaria a forma, espessura e efeito desejado, escovaria o primer L'Oréal Brow Magic através das sobrancelhas. Em seguida, você moveria a impressora através da sobrancelha em um único movimento de varredura e terminaria aplicando uma camada de acabamento para travar o visual.

A L'Oréal alega que os resultados da Brow Magic durarão o dia todo e podem ser facilmente removidos com um removedor de maquiagem padrão.

Enquanto isso, a empresa também revelou Hapta - um aplicador de maquiagem robotizado de mão projetado para aqueles com mobilidade limitada de mãos e braços.

Desenvolvido ao longo de seis anos por pesquisadores, cientistas e engenheiros, a L'Oréal disse que a chave para o dispositivo é uma combinação de controles de movimento inteligentes incorporados, bem como acessórios personalizáveis. A Hapta afirma oferecer aos usuários uma gama completa de movimentos, maior facilidade de uso para abrir embalagens e aplicação precisa para tarefas como a aplicação de batom, o que requer uma mão firme.

O dispositivo de nivelamento Hapta da L'Oreal será pilotado com Lancôme, de propriedade da L'Oréal, em 2023, primeiro com um aplicador de batom seguido por aplicações adicionais de maquiagem no futuro, de acordo com a empresa. A Brow Magic, por sua vez, também deverá estrear em 2023, embora nenhum preço ou detalhe tenha sido revelado até o momento.

Escrito por Britta O'Boyle.