Lutando com a condensação? O Karcher Window Vac poderia ser a resposta

(Pocket-lint) - O Karcher Window Vac pode ter parecido um acessório desnecessário para sua casa, mas com as temperaturas caindo e os custos de energia subindo, muitas pessoas estão escolhendo aquecer menos suas casas.

Isso, juntamente com manter janelas e portas firmemente fechadas para reduzir a perda de calor significa menos ventilação - o que está levando a um número muito maior de pessoas a experimentarem condensação em suas janelas.

Com o tempo, essa condensação pode levar ao crescimento de mofo, danificar as esquadrias das janelas, as bordas e a pintura ou mesmo o reboco. Portanto, lidar com essa umidade é importante. Nós sabemos, porque isso está acontecendo conosco.

O Karcher Window Vac pode ser uma solução tecnológica fácil para lidar com alguns dos problemas. É claro que é melhor deixar sair o ar úmido das salas, mas usando o dispositivo Karcher você pode facilmente esvaziar a condensação e se livrar de muito desse líquido.

O Karcher Window Vac é realmente fácil de usar. Depois de carregar, basta pressionar o botão e passar a cabeça do rodo sobre a janela e a condensação será sugada para dentro do tanque. Quando o tanque estiver cheio, tudo o que você tem que fazer é esvaziá-lo e ele estará pronto para ir novamente.

É uma maneira rápida e fácil de lidar com a condensação sem ter que se preocupar com panos encharcados para limpar tudo e apenas uma passagem rápida sobre suas janelas de manhã ou à noite reduzirá a quantidade de água que você ainda tem sobre elas.

É conveniente sair em um banheiro e simplesmente agarrar e logo você verá que tem janelas mais secas, em vez de ver o molde crescer. Também é muito bom para limpar derramamentos na cozinha em superfícies duras, ou como parte de sua rotina de limpeza de janelas durante todo o ano.

Você pode esperar pagar em torno de £40.

Escrito por Chris Hall.