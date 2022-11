Você pode comprar o Batmobile atual de 1989 se você tiver um

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você já desejou poder ter seu próprio Batmobile? Provavelmente sim, e agora você pode possuir um do filme de 1989 - por US$ 1,5 milhão.

Não é todos os dias que você tem a chance de possuir uma peça de memória automotiva e cinematográfica, mas agora é sua chance de possuir uma das melhores engenhocas do mundo. O Batmobile do Batman de 1989 e o Batman Returns de 1992 está à venda.

O carro em si foi projetado pelo ilustrador Julian Caldow e depois construído por John Evans e sua equipe de SFX nos estúdios Pinewood na Inglaterra. Mas é apenas um carro de apoio e enquanto pode se mover, seu motor elétrico é limitado a 30mph no máximo.

Isso não significa que esta coisa não seja legal, no entanto. O carro vem com um lança-chamas e lançadores de ganchos que funcionam, o que é mais do que se pode dizer de seu carro.

Aqueles que se perguntam onde o carro esteve nos últimos 30 anos estarão interessados em saber que agora está sendo vendido por um colecionador particular, mas antes de pegá-lo passaram um tempo no parque do New Jersey Six Flags e foi usado como um adereço para uma montanha russa Batman. É uma grande queda da graça, mas agora você pode dar a ela uma boa casa - por um preço.

O Batmobile está à venda no Classic Auto Mall por US$ 1,5 milhão e é lá que você pode ir para dar uma olhada em mais fotos do que certamente será um dos carros mais icônicos do mundo do cinema.

Escrito por Oliver Haslam.