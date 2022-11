O microfone NT-USB+ da Rode é lançado com recursos de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Rode revelou que está atualizando seu lendário NT-USB com novas características que incluem não apenas uma cápsula de condensador de grau de estúdio, mas também um DSP (Digital Signal Processor) interno para processamento de áudio avançado.

O NT-USB+ ostenta um Preamp Revolution Preamp ultra baixo ruído, de alto ganho, juntamente com um processamento de áudio avançado alimentado pela APHEX.

Isto dá ao microfone USB plug-and-play acesso a vários efeitos e configurações diferentes que o fazem soar ainda melhor. Isso inclui um compressor, porta acústica e os lendários efeitos Aural Exciter e Big Bottom via RØDE Central e RØDE Connect.

Rode diz que o NT-USB+ é uma solução completa para captação de som profissional, com um design compacto e portátil que o torna ideal para uma gama de usuários, incluindo músicos, podcasters, streamers e muito mais.

A cápsula condensadora de grau de estúdio e o padrão cardioide polar apertado garantem uma captura de áudio clara e um som profissional. O pré-amplificador incorporado também dá acesso à conversão analógico/digital de alta resolução 24-bit/48kHz para uma clareza soberba também.

O CEO da Rode, Damien Wilson, falou sobre o novo lançamento:

"Com o NT-USB+, estamos estabelecendo um novo padrão. Mantivemos o fator forma e a funcionalidade que fizeram do original um sucesso e introduzimos várias novas características, integrando tecnologia de ponta para a próxima onda de criadores. O áudio USB Plug-and-play nunca soou tão bem".

O Rode NT-USB+ oferece compatibilidade plug-and-play com computadores Mac e Windows, mas também funciona com os smartphones Android e iOS. Ele possui monitoramento de fones de ouvido de freqüência zero através de um conector de 3,5 mm e que também tem uma saída de alta potência.

Escrito por Adrian Willings.