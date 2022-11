A Red Bull Racing e-scooter é tão louca quanto você espera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você apenas sabia que a Red Bull Racing não faria uma "e-scooter" de última geração, e sua RBS#01 não desilude.

Como era de se esperar, a RBS#01 é uma dessas engenhocas que é imediatamente reconhecível como pertencente à família Red Bull Racing. Ele ostenta a famosa pintura vermelha e preta que você verá correndo ao redor de uma pista de Fórmula 1, e as semelhanças também não terminam aí.

Para começar, assim como os carros esportivos, o RBS#01 vem com freios perfurados para garantir que ele o pare quando você precisar dele. Também é potente graças a um motor de 750W que promete uma velocidade máxima de cerca de 28mph. Você também vai conseguir cerca de 37 milhas com uma única carga da bateria de 760Wh. As rodas grandes e os pneus largos provavelmente não ajudam lá, mas com certeza têm boa aparência.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto à construção geral, a construção em fibra de carbono significa que a coisa toda pesa apenas 23 kg. Depois, há o convés de pilotagem superdimensionado para ajudar a garantir que você seja o mais estável possível, não importa em qual rua cheia de buracos você está bombardeando. A Red Bull Racing diz que tudo isso equivale a uma e-scooter que é um passeio acessível, mesmo para aqueles que estão apenas começando.

Mas uma coisa que não é abordável, é o preço. A Red Bull Racing quer $6.000 para a coisa, embora haja uma opção de pagamento mensal de $600 adiantado + sem juros, se você realmente quiser uma. Você pode se juntar à lista de espera agora. Se essa será longa, não sabemos.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.