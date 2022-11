Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os estabilizadores smartphone da Zhiyun são há muito tempo os favoritos dos cineastas móveis e dos criadores de conteúdo.

A marca introduziu agora sua última adição à popular linha Smooth, a Smooth 5S, projetada para atender a todas as suas necessidades de produção de filmes para smartphones em uma única embalagem portátil.

Os pacotes Zhiyun Smooth 5S possuem motores magnéticos de aço aperfeiçoados que podem lidar com smartphones maiores e mais pesados do que os modelos anteriores.

Ele também foi projetado com lentes externas em mente, com um grampo de telefone mais largo e grunhido o suficiente para suportar o peso adicional.

Possui uma luz de preenchimento embutida na parte traseira, que pode ser usada em conjunto com duas luzes magnéticas modulares para iluminar qualquer cena.

A luz é encontrada no braço estabilizador e tem uma temperatura de 5000K com um CRI de 90+ e 2 watts de potência de saída. Zhiyun diz que ela pode iluminar até 15 metros quadrados, em todas as direções.

A suspensão cardan suporta tanto o disparo vertical quanto horizontal e mantém um conjunto de controles intuitivos na ponta de seus dedos.

Ela carrega em apenas 2 horas via USB PD carregamento rápido e oferece até 25 horas de tempo de disparo em uma única carga.

O aplicativo ZY Cami companheiro permite recursos como rastreamento de IA, controle por gestos, clonagem e funcionalidade de lapso de tempo de movimento.

Está disponível em duas cores, uma opção profissional em preto e cinza ou uma variante em preto-e-branco-escuro.

O Zhiyun Smooth 5S pode ser adquirido a partir de hoje pelo preço de $219 / £219 / EUR239.

Escrito por Luke Baker.