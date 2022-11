O e-bike EV do Hummer é precisamente tão insano quanto você esperaria que ele fosse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você imaginasse o que poderia ser um Hummer e-bike, você criaria o Hummer EV e-bike de tração nas quatro rodas - e agora você pode comprar um.

A GMC ainda está no meio de seu lançamento do Hummer EV, mas já está lançando um e-bike para acompanhá-lo, embora não esteja realmente construindo-o. Em vez disso, a montadora assinou um acordo com uma empresa que fabrica e-bikes para a aplicação da lei e está deixando toda a construção da bike para as pessoas de lá no Fort Wayne Recon.

O resultado é o e-bike "Hummer EV de tração nas quatro rodas" e um par de motores de cubo de 750W. Eles oferecem uma potência máxima de 2.400W com um preço inicial de 3.999 dólares. A GMC está dizendo que a fonte de alimentação é à prova d'água e que a moto é boa para carregamento rápido em cerca de quatro horas. O alcance é cotado como estando entre 40 e 50 milhas.

As reservas estão abertas em um site especial gmcebike.com neste momento também. Quanto às entregas, somos informados que as pessoas que fizerem suas reservas agora começarão a ver as entregas na primeira parte de dezembro.

Uma vez na estrada, os motores gêmeos permitem até 160Nm de torque e uma velocidade máxima de 28mph. Ele consegue até se parecer um pouco com os caminhões Hummer graças aos enormes pneus volumosos e uma forma que o faria parecer bem em casa em algum tipo de filme pós-apocalíptico.

Não há dúvida de que o Hummer e-bike, assim como seu irmão de quatro rodas, é um gosto adquirido. Mas você pode encomendar um agora em qualquer cor, desde que seja uma combinação de branco e preto.

Escrito por Oliver Haslam.