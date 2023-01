Corsair e Nanoleaf anunciaram uma parceria, o que significa que agora poderá sincronizar as suas luzes Nanoleaf com o seu PC de jogo e periféricos.

Os fãs do RGB regozijam-se! Corsair e Nanoleaf anunciaram uma parceria, o que significa que agora poderá sincronizar os seus produtos Nanoleaf Smarter Decor (incluindo Linhas Nanoeaf, Formas e Painéis de luz Canvas) com os periféricos de jogos e soluções de iluminação para PC da Corsair.

Esta nova parceria significa que os jogadores podem agora adicionar iluminação RGB ainda mais imersiva ao seu espaço de jogo e melhorar a sua experiência enquanto o fazem. Se é um grande fã dos produtos Corsair e já tem algumas luzes Nanoleaf, então vai ter um verdadeiro deleite. Se não o fizer, então agora poderá ser o momento certo para se tratar a si próprio.

SQUIRREL_6558547

A Nanoleaf diz que esta integração tem sido uma característica altamente solicitada. Não é de surpreender, tendo em conta que já se passou algum tempo.

ARazer e a Nanoleaf juntaram-se para uma integração semelhante já em 2019. E ainda recentemente a Philips Hue revelou também a sua Play Gradient Lightstrip para PC e que também foi construída para ser compatível com o Corsair iCue.

Assim, se tiver uma iluminação inteligente no seu espaço de jogo ou à volta da sua secretária, então é provável que tenha uma experiência ainda melhor agora.

Nanoleaf já tem um sistema de espelhamento de ecrã que lhe permite sincronizar as suas luzes inteligentes com o que está no seu ecrã. Esta integração com Corsair significa que poderá usar o LIghting Link para sincronizar a iluminação em toda a sua secretária e espaço de jogo.