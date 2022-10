A SteelSeries atualizou o Apex Pro TKL e o tornou ainda mais rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O SteelSeries Apex Pro TKL já é um dos melhores teclados sem teclados, mas agora a empresa o tornou ainda melhor.

Quando a Apex Pro TKL foi lançada em 2019, veio com algumas características impressionantes, incluindo uma iluminação RGB sofisticada, uma pequena tela prática e os interruptores OmniPoint da empresa. Esses interruptores já eram alguns dos mais rápidos (ideais para jogos rápidos) e, portanto, atrativos para os jogadores profissionais. Agora, embora a SteelSeries os tenha tornado ainda melhores.

Agora, o Apex Pro TKL foi atualizado com as novas e aprimoradas chaves OmniPoint 2. 0. Estes interruptores oferecem acionamento personalizável, com uma escolha de 37 níveis diferentes de acionamento entre 0,2mm a 3,8mm. O resultado disto é um tempo de resposta rápida e bolha de 0,54ms.

A SteelSeries afirma que isto significa que estes interruptores respondem 11 vezes mais rápido do que os interruptores tradicionais que você encontraria em outros teclados menores. Ajuste o teclado para 0,2mm de acionamento e isso faz com que o acionamento seja 10 vezes mais rápido também. Estas configurações podem ser personalizadas por tecla e ajustadas para mudar dependendo do jogo que você está jogando também.

Isto significa que você pode personalizar seu teclado para ter um acionamento curto para jogos FPS de ritmo rápido, mas um arremesso mais longo para digitação diária ou experiências de jogo mais relaxadas.

OmniPoint 2.0 também oferece a capacidade de adicionar duas ações a uma única tecla, dependendo de até onde você a pressiona. Assim, você pode configurar uma combinação para realizar diferentes ações com facilidade.

O Apex Pro TKL atualizado também está agora disponível em duas variações diferentes com um modelo sem fio que inclui tanto a tecnologia Quantum 2.4GHz Dual Wireless de alto desempenho quanto a tecnologia Bluetooth 5.0.

Tudo isso é completado com o visor OLED inteligente para que você possa ver as informações do sistema ou mensagens de bate-papo e outras coisas em um relance.

A série SteelSeries Apex Pro TKL Wireless está disponível agora por $249,99 US, EUR269,99 EU, ou $289,99 AP. Alternativamente, o modelo com fio é de $189,99 US, EUR219,99 EU, ou $219,99 AP.

Escrito por Adrian Willings.