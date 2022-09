Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tem £4.000 queimando um buraco no bolso e uma propensão para a melhor qualidade de música que o dinheiro pode comprar, a Astell&Kern acaba de lançar seu novo carro-chefe de música portátil, o A&ultima SP3000.

Com um corpo fabricado em aço inoxidável luxuoso, o SP3000 foi construído para durar e parece ser a estrela do show, com o desenho angular assinado por Astell&Kern em suas bordas e o controle da coroa em estilo de relógio.

É o primeiro leitor de áudio digital do mundo a usar o Circuito de Áudio Duplo Independente, que separa completamente as saídas balanceadas e desequilibradas para a mais pura qualidade de som possível. É também o primeiro a usar o novo chip de bandeira AK4499EX DAC da Asahi Kasei, que separa o processamento de sinal digital e analógico para impulsionar ainda mais a qualidade de áudio.

E enquanto o foco aqui é o hi-fi on-the-go, o SP300 também pode se duplicar como um hub de transmissão muito capaz para um sistema hi-fi principal.

Outros destaques especiais incluem o poderoso processador Snapdragon 6125 Octa-Core da Qualcomm e o suporte para streaming sem fio de alta resolução aptX-HD e LDAC. Com todos os formatos chave a bordo, incluindo MQA e DSD512, o SP3000 pode reproduzir praticamente tudo que você pedir, incluindo a conexão a serviços de streaming e é Roon Ready também.

Terminando o design elegante, há uma nova tela 5.46 em fullHD e uma interface na tela redesenhada, que é mais fácil de navegar do que antes. Ele vem com uma elegante caixa de couro e está disponível agora em uma escolha de preto ou prata por £3799.

Completando o pacote de luxo audiófilo em movimento, a Astell&Kern também provocou seus novos fones de ouvido Odyssey, que foram projetados com o orelha do império da empresa de monitoramento intra-auricular Empire Ears.

Oferecendo um sistema Quadbrid de 10 condutores de subwoofers W9+ duplos, cinco armaduras de balanço, dois condutores eletrostáticos e um condutor ósseo W10, sem mencionar um design artesanal um tanto ou quanto manejável, eles estarão disponíveis no final do ano e custarão £3499.

Escrito por Verity Burns.