Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A cobrança solar tem sido anunciada como a tecnologia do futuro. E, de fato, é atualmente uma das formas mais limpas de obter a energia que você precisa. Mas a recarga solar também pode ser bastante lenta.

Ou pelo menos isso costumava ser o caso.

No último dia de agosto, o líder mundial em energia solar, Jackery, lançou um produto que pode mudar completamente o jogo. É o Solar Generator 1000 Pro, uma atualização do modelo anterior do fabricante.

O Solar Generator 1000 Pro representa a solução final quando se trata de capturar e usar energia solar. É um produto revolucionário que torna a carga solar completamente segura e, o mais importante, mais rápida do que nunca.

Em essência, o Solar Generator 1000 Pro surgiu quando Jackery pegou seu famoso Solar Generator 1000 e lhe deu uma atualização completa.

O novo produto pode fazer tudo o que o antigo fazia, só que melhor. O gerador consiste em dois componentes cruciais: os painéis solares SolarSaga 200W e a central elétrica portátil Explorer 1000 Pro.

Os painéis solares, quatro no total, coletam energia solar e a convertem em energia. A energia elétrica é transferida para a estação de energia que a recebe e armazena. Finalmente, a estação fornece uma saída de energia que pode ser usada para vários fins.

Tudo isso pode parecer familiar a qualquer pessoa que conheça os sistemas de carga solar. Entretanto, o ponto mais forte do Solar Generator 1000 Pro é a eficiência e a velocidade.

O sistema pode ser carregado até a capacidade total em menos de duas horas - 1,8 horas precisamente, de acordo com o fabricante. Isto é devido à avançada operação de Ultra-Carga do gerador. Devido a esta tecnologia, os painéis solares podem produzir uma entrada de até 800 watts, o que facilita o carregamento rápido.

Mas o Solar Generator 1000 tem outra vantagem: ele pode ser carregado através de uma tomada de parede. E para ilustrar a velocidade do sistema de carga solar, a carga na parede levará o mesmo tempo que o solar.

A Jackery sempre se concentrou em tornar seus produtos seguros. Naturalmente, a mesma abordagem tem sido adotada ao construir o Gerador Solar 1000 Pro.

A estação de energia, Explorer 1000 Pro, vem com um sistema BMS de última geração que proporciona um controle inteligente sobre cada conjunto de baterias e até mesmo sobre células individuais. O monitoramento constante da bateria significa maior vida útil, mas não é só isso que esta estação de energia tem em estoque.

O controle de temperatura também está incluído para evitar o superaquecimento. O sistema é construído para dissipar o excesso de calor de forma rápida e eficaz, tornando o Solar Generator 1000 Pro ainda mais seguro.

Em termos de entrada e saída de energia, o gerador possui portas CA especializadas que fornecem um fluxo constante de eletricidade através de ondas sinusoidais puras. Isto significa que tudo conectado ao gerador é completamente seguro contra surtos e protegido contra danos.

Mas o Solar Generator 1000 Pro não é seguro apenas para uso. A carcaça da central elétrica foi projetada para ser o mais conveniente e confiável possível.

Em particular, o Explorer 1000 Pro tem um projeto altamente resistente a choques, tornando-o funcional sem engate na maioria das superfícies, independentemente de quão desniveladas elas possam ser. Na verdade, você pode usar esta central de energia solar enquanto dirige em uma estrada acidentada e seu desempenho não mudará em nada.

Finalmente, houve muito foco em fazer com que o gerador ficasse extremamente silencioso. Ao carregar, a estação de energia Explorer 1000 Pro produz um nível de ruído inferior a 46 dB. Em comparação, o ruído médio de um pássaro é de cerca de 44 dB, enquanto o ruído de fundo em um restaurante pode chegar a 60 dB.

Em outras palavras, é seguro dizer que o Solar Generator 1000 Pro carrega quase sem ruído.

O Explorer 1000 Pro é uma estação de energia robusta construída para funcionar sem problemas sob condições desafiadoras. Entretanto, essa construção robusta não impede que a estação seja conveniente para o manuseio.

A caixa é projetada ergonomicamente com uma alça dobrável que a torna extremamente fácil de transportar. Surpreendentemente por sua potência, o Explorer 1000 Pro tem dimensões relativamente pequenas. A estação de energia mede aproximadamente 340 x 262 x 256 mm (13,4 x 10,3 x 10 polegadas).

Melhor ainda, a estação não é nada pesada, pesando cerca de 11,5 kg ou 25 libras. Embora esse peso seja restritivo em termos de andar por aí com a estação, pegá-la e transferi-la não representará um desafio.

O projeto compacto torna o Solar Generator 1000 Pro ideal para atividades ao ar livre como caminhadas ou pescarias, acampamentos, e muito mais.

O Solar Generator 1000 Pro vem com quatro painéis SolarSaga 200W ou dois painéis SolarSaga 80W. O SolarSaga 80W tem dupla absorção e representa o mais recente desenvolvimento em tecnologia de energia solar.

Estes painéis fotovoltaicos são os primeiros no mundo a receber a certificação da TÜV Rheinland, uma empresa líder em testes de qualidade, segurança e sustentabilidade. É por isso que não é surpresa que os painéis SolarSaga proporcionem um desempenho excepcional, aumentando a eficiência em 25%.

Os painéis são tão impressionantes no interior quanto no exterior. Eles são feitos de um material refletivo que impulsiona ainda mais o uso da energia solar.

O melhor de tudo é que estes painéis solares são construídos para durar mesmo em condições adversas. Eles são à prova de poeira e de água e permanecem praticamente intactos mesmo sob chuva intensa e prolongada.

O Solar Generator 1000 Pro é feito para reunir energia e fornecer muita energia por longos períodos.

Além de ser muito rápida para carregar, esta estação de energia solar pode permanecer em espera por não menos que um ano inteiro. E isto com seu nível de bateria em 80%.

O gerador pode ser totalmente carregado 1.000 vezes, o que significa que pode durar uma década se usado uma vez por semana. O Gerador Solar 1000 Pro aprimorado suporta entrada USB de 100W, o que significa que o 1000 Pro pode carregar seu telefone e laptop muito mais rápido.

Possivelmente a melhor notícia sobre o Solar Generator 1000 Pro é que você pode encomendá-lo agora mesmo. Este revolucionário produto vem com uma garantia completa de cinco anos e pode ser encomendado previamente da Amazon. Há até mesmo um bônus: as primeiras 300 pessoas que encomendarem o Solar Generator 1000 Pro no site da Jackery ou nas lojas da Amazon em toda a Europa receberão presentes gratuitos.

Se você não quiser esperar mais para segurar o futuro da energia solar em suas mãos, é hora de agir.

