O melhor de IFA 2022: As TVs, alto-falantes e tecnologia mais impressionantes do programa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Retornando em força total este ano, IFA 2022 nos serviu uma verdadeira bandeja de guloseimas tecnológicas saborosas, dando-nos muito para nos entusiasmarmos nos próximos meses. IFA sempre foi um destino chave de lançamento para marcas de tecnologia ao longo dos anos e 2022 não tem sido diferente.

O programa é conhecido particularmente pela TV e áudio - começou como uma convenção de rádio em 1924 - e é algo raro em feiras, porque é aberto ao público, para que todos possam vir e dar uma olhada ao redor.

-

Temos trabalhado os salões da IFA e nos envolvido com todos os lançamentos para determinar a melhor e mais excitante tecnologia do programa.

Aqui então, apresentado em ordem alfabética, está o Pocket-lint's Best of IFA 2022.

Bang & Olufsen é bem conhecido por seus sistemas de som premium e seus televisores high-end, mas o grande diferencial do Beosound Theatre é sua versatilidade. É um sistema de som que funciona não apenas com as próprias TVs da B&O, mas também graças ao inteligente sistema de montagem, pode ser emparelhado com outras TVs também para que pareça uma barra integrada. Também pode ser montado na parede. Há 12 drivers a bordo para criar um palco sonoro imersivo e é projetado como uma unidade de caixa única, de modo que integra alto-falantes para Dolby Atmos e woofers para os graves.

A segunda geração da Garmin Venu Sq faz mais sentido do que a primeira, mudando para uma tela AMOLED para aumentar a qualidade e ao mesmo tempo conseguir quase o dobro da vida útil da bateria. Isso significa que você pode obter toda a bondade do rastreamento de fitness da Garmin em um pacote quadrado - enquanto o resto dos relógios da Garmin estão por toda parte.

A Lenovo introduziu pela primeira vez o X1 Fold em 2020 e agora temos um modelo de segunda geração que está repleto de energia para torná-lo mais convincente. Este laptop dobrável oferece uma tela de 16 polegadas com um teclado Bluetooth separado, dando-lhe muita variedade em como você escolhe trabalhar.

A LG certamente está trazendo a diversão com o LG MoodUp. Esta geladeira permitirá que você personalize os painéis de LED usando um aplicativo em seu telefone, para que você possa ter um visual completamente único - e mudá-lo quantas vezes quiser. Ela também integra um alto-falante, para que você possa ter sua geladeira tocando música - e sim, você pode sincronizar os painéis coloridos com a música se você realmente quiser. E se você realmente não quiser, pode desligar o lote inteiro.

O LG OLED Flex LX3 certamente tem o fator uau, um dos monitores flexíveis de uma nova geração. Isso significa que você pode mudá-lo de plano para curvo com o apertar de um botão, o que significa que este é um monitor multi-rolos, capaz de fazer todo tipo de coisas. É OLED, portanto, tem ótima aparência e oferece 42 polegadas de espaço para o conteúdo que você quiser nele.

A Philips está levando sua tecnologia Ambilight e aplicando-a a uma ampla gama de produtos, incluindo este novo alto-falante Fidelio FS1. Este alto-falante pode ser usado como um alto-falante autônomo, com tecnologia Ambilight ou pode ser usado na configuração de seu home theatre, emparelhado com sua TV Ambilight e usado como um canal traseiro. É o companheiro perfeito para a barra de som FB1 - anunciada no CES 2022 - que oferece muitas das mesmas habilidades.

A Philips continua a impressionar com seus televisores e o novo Philips OLED+ 937 não é exceção. Este conjunto OLED é dotado de toda a tecnologia mais recente, com uma tela mais brilhante para aumentar as habilidades de HDR e oferecer uma imagem mais dinâmica. Há o Ambilight para dar vida a tudo e isso antes de você chegar ao sistema de som. Projetado por Bowers e Wilkins, a caixa de alto-falantes lhe dará som Dolby Atmos com uma variedade de drivers atirando em todas as direções.

A mudança da Samsung para os jogos tem sido bastante agressiva, conquistando muitos fãs ao longo do caminho - e o Samsung Odyssey OLED G8 demonstra o porquê. Esta tela curva lhe dá 34 polegadas em um aspecto 21:9, com um hub colorido no verso para lhe dar uma iluminação imersiva, enquanto há um Cubo de Jogo embutido - para que ele possa atuar como uma máquina de jogos autônoma. Além disso, ele simplesmente parece fantástico.

Sennheiser ganhou muitos aplausos para a barra de som Ambeo, portanto o lançamento da Ambeo Soundbar Plus é muito bem-vindo. Este é um sistema 7.1.4, que se auto-calibra para uma sala e suporta uma ampla gama de formatos desde Dolby Atmos até 360 Reality Audio, ao mesmo tempo em que oferece também suporte para fundição e AirPlay 2. Também pode ser emparelhado com um Ambeo Sub.

Escrito por Chris Hall.