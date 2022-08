Novo modelo Himiway ebike revelado na Alemanha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Recentemente, os ebikes se tornaram um meio de transporte muito popular, pois trazem consigo uma infinidade de vantagens diferentes. Um bicicleta elétrica agora podem ser adquiridos em quase qualquer lugar. No entanto, é altamente recomendável examinar antecipadamente um modelo específico. Agora, é hora de apresentar-lhe um novo modelo da série Himiway. Esta é a bicicleta elétrica Zebra.

A demanda pelas bicicletas elétricas mais populares continuou a aumentar nos últimos anos. Isto acontece por uma variedade de razões diferentes. Devido ao aumento dos preços do combustível, cada vez mais pessoas estão decidindo mudar para uma bicicleta elétrica barata e também ecologicamente correta.

Ao usar uma motocicleta, você não só se poupa dos preços muito altos da gasolina, mas também faz algo de bom para o nosso meio ambiente ao mesmo tempo. Além disso, o uso de uma motocicleta elétrica também tem um impacto positivo em nossa saúde. Apesar do motor incorporado, o motociclista tem que se esforçar fisicamente e proporcionar uma certa quantidade de esforço pessoal. Isto não só nos mantém em forma, mas também influencia nosso bem-estar físico.

O custo de uma motocicleta é freqüentemente um pouco mais alto, mas isto compensa ao longo de sua vida útil. Por esta razão, os custos ligeiramente mais altos nunca devem impedir a compra de uma motocicleta. Com muitos modelos diferentes do Himiway deve ter exatamente o modelo certo para cada tipo de cavaleiro.

O novo ebike modelo do fabricante Himiway pode ser definido por uma série de características distintivas. A motocicleta Zebra pode ser usada tanto para um passeio casual pela cidade quanto para um emocionante passeio de mountain bike.

O motor de engrenagem de 250 watts oferece uma base ideal para isso. Este é um chamado motor de cubo sem escovas. A bateria LG integrada tem 48 volts e pode ser carregada conforme necessário. A bateria também pode ser facilmente substituída.

A motocicleta Zebra tem o maior alcance de todos os modelos Himiway. Outra característica da motocicleta Zebra é o sistema de mudança de marcha com 7 marchas diferentes. Também resumimos alguns outros pontos importantes:

A altura recomendada para a motocicleta Zebra é de 1,59 m a 1,90 m. Este modelo é, portanto, não só adequado para homens adultos, mas também para mulheres adultas.

O display LCD incorporado tem uma porta USB adicional. Isto permite que o ciclista conecte facilmente seus fones de ouvido.

A bateria de lítio integrada é caracterizada não apenas por seu rápido carregamento, mas também por uma longa vida útil.

O Himiway Zebra é o sucessor direto do modelo anterior do Himiway Cruiser e também é uma mistura ideal entre uma cidade confortável e uma bicicleta muito segura bicicleta elétrica de montanha.

Em contraste com o modelo anterior, o Himiway Zebra ebike tem um anel interno adicional e um motoredutor. Graças ao excelente desenho dos pneus de 26 polegadas (aprox. 66 cm) de largura, a tração e o deslizamento podem ser habilmente evitados.

Isto desempenha um papel muito importante, especialmente durante os meses de inverno com lama e neve. Além disso, a motocicleta Himiway Zebra tem uma bateria LG substituível. Se a bateria estiver vazia, ela pode ser facilmente trocada por uma bateria totalmente carregada. Portanto, o uso irrestrito é possível a qualquer momento.

Se você comparar os dois modelos diretamente, é perceptível que o alcance do Himiway Zebra é significativamente maior do que o do modelo Cruiser. Quando totalmente carregado, o Cruiser tem um alcance máximo de 60 a 100 quilômetros. A motocicleta Zebra, no entanto, pode durar até 128 quilômetros.

Além disso, a capacidade de carga útil do modelo Himiway Zebra é 20 quilogramas maior do que a do modelo Cruiser. O tamanho de viagem recomendado é o mesmo para ambos os modelos. Entretanto, se um usuário dá grande importância à faixa correspondente, então o Himiway Zebra ebike é exatamente o modelo certo.

A conclusão pode ser facilmente resumida, as várias vantagens e características da bicicleta elétrica. Com uma bateria carregada, a motocicleta elétrica dura até 80 milhas (aprox. 129 km). Esta bicicleta elétrica de longo alcance pode ser usada de várias maneiras e é, portanto, uma das melhores bicicletas elétricas. A rápida carga da bateria LG incorporada é outra vantagem que está fazendo com que cada vez mais partes interessadas decidam comprá-la. Naturalmente, outras vantagens também desempenham um papel muito importante, tais como a capacidade utilizável ou o alcance do ebike.

Em conclusão, pode ser dito que o Himiway Zebra ebike é exatamente o perfeito bicicleta elétrica para todos os ciclistas que dão grande valor ao uso extensivo no lazer. Se você também estiver procurando um ebike adequado, experimente o ebike Zebra de Himiway. Você ficará mais do que surpreendido com as inúmeras características desta bicicleta.