(Pocket-lint) - A Harley-Davidson lançou sua segunda geração de bicicletas elétricas Serial 1, mas em vez de se concentrar inteiramente em atualizações de hardware, a marca está apostando tudo em software.

A empresa diz que o Google Cloud escolheu a Serial 1 como seu novo "parceiro estratégico de eMobilidade" e isto permitirá que a Serial 1 integre os produtos de software do Google em suas bicicletas antes de qualquer outro.

Entre estes novos recursos estão a capacidade de rastrear passeios, coletar dados de desempenho e melhorar a segurança e a proteção. O aplicativo Serial 1 também mostrará a navegação curva a curva, o que pode ser muito útil.

O Serial 1 promete muito mais funcionalidades graças a seu "acesso à análise do Google Cloud e à inteligência empresarial e integração com a funcionalidade AI do Google Cloud".

A segunda geração também promete fornecer uma conexão mais forte entre a bicicleta e seu smartphone, graças a um dispositivo IoT incorporado.

Onde a maioria das bicicletas eletrônicas depende de uma conexão Bluetooth ao seu telefone, o Serial 1 incorpora tecnologia celular e GPS, além de Bluetooth, para permitir que você conecte sua bicicleta de mais longe.

Na frente de hardware, as novas bicicletas utilizarão o mesmo trem de força que a primeira geração. Elas também permanecem esteticamente semelhantes, o que não é ruim - nós adoramos a primeira geração.

O que é novo, porém, é a adição de um cabo de carga USB-C integrado abaixo da haste do guidão, para manter seu telefone suculento enquanto você usa todos estes novos recursos de software.

Com preços entre $3.799 e $4.999, as bicicletas Serial 1 não saem baratas, embora ainda sejam um pouco mais baratas do que uma Harley que consome gasolina.

Escrito por Luke Baker.