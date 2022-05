Este microcomputador é alimentado por algas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os cientistas estão constantemente trabalhando em novas maneiras de impulsionar nossa tecnologia de forma ambientalmente correta. A tecnologia de baterias está em constante evolução e o futuro da energia é certamente interessante. Já temos muitas soluções de energia solar, eólica e das ondas, mas você já viu alguma vez a eletricidade gerada por algas?

Na Universidade de Cambridge, os cientistas têm trabalhado em novas técnicas interessantes para alimentar dispositivos que utilizam a fotossíntese. O New Scientist relata que Chris Howe e seus colegas conseguiram criar um microcomputador alojado dentro de uma caixa metálica do tamanho de uma bateria AA selada com algas azuis-esverdeadas. Essas algas são fotossintetizadas, o que significa que o pequeno dispositivo pode gerar eletricidade suficiente para alimentar o chip ARM Cortex-M0+ aninhado no interior.

O recinto foi então depositado no parapeito da janela da casa do pesquisador Paolo Bombelli durante muito tempo e ali permaneceu por seis meses. Durante esse tempo, realizou ciclos onde calculou várias somas a fim de simular uma carga de trabalho computacional.

Enquanto lá permaneceu, conseguiu gerar eletricidade suficiente para se alimentar por seis meses sem interrupções de energia durante esse período. Mesmo após o término da experiência, continuou a produzir energia.

Vale a pena notar que o chip no interior só precisava de 0,3 microwatts por hora para funcionar. Portanto, não espere ver seu PC de jogo sendo alimentado por algas em breve. Dito isto, isto é apenas uma prova de conceito no momento e certamente poderia representar um futuro interessante para os dispositivos da Internet das Coisas e, talvez, para a geração de energia em geral.

O professor Christoper Howe disse: "A crescente Internet das Coisas precisa de uma quantidade crescente de energia, e pensamos que esta terá que vir de sistemas que possam gerar energia, em vez de simplesmente armazená-la como baterias... Nosso dispositivo fotossintético não funciona como uma bateria porque está continuamente usando a luz como fonte de energia".

Segundo o Professor Howe, não trocaremos nossos painéis solares por painéis de algas num futuro próximo:

"Por isso, colocar um em seu telhado não vai fornecer a energia para sua casa nesta fase. Há muito mais a fazer nessa frente. Mas [poderia funcionar] em áreas rurais de países de baixa e média renda, por exemplo, em aplicações onde uma pequena quantidade de energia poderia ser muito útil, tais como sensores ambientais ou carregar um telefone celular".

Escrito por Adrian Willings.