O leitor de áudio digital Astell&Kern Kann Max é o mais potente ainda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Astell&Kern revelou seu mais potente reprodutor de áudio digital portátil Kann até agora.

O Astell&Kern Kann Max oferece uma saída máxima de 15Vrms, portanto suporta fones de ouvido de alto desempenho sem distorção. Os fones de ouvido com fio podem ser conectados por conectores de áudio de 2,5mm, 3,5mm e 4,4mm.

É equipado com um ESS ES9038Q2M Quad-DAC para manter o som o mais limpo e claro possível, e suporta arquivos de alta resolução de até 32 bits 768kHz.

Bluetooth 5.0, aptX HD de 24 bits da Qualcomm e LDAC também são suportados, para transmissão de áudio sem fio. E há uma função Replay Gain que ajusta o volume de reprodução de fontes sonoras de até 24-bit / 192kHz.

A bateria de 5.600mAh é citada como fornecendo até 13 horas de reprodução contínua de música em uma única carga.

Há 64GB de armazenamento interno, com a capacidade de expandir isso por mais 1TB através de um slot de cartão microSD. Isso deve permitir aos usuários armazenar "milhares" de álbuns em alta resolução.

O reprodutor de áudio Astell&Kern Kann Max estará disponível a partir de meados de junho, ao preço de £1.199 / $1.300 / EUR1.499.

Você também pode combiná-lo com uma caixa de transporte opcional em preto, azul ou bege. Cada estojo também estará disponível a partir de junho, com preço de £109 / $110 / EUR129.

Escrito por Rik Henderson.