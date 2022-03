Alquimistas se alegram: The Royal Mint planeja transformar seu lixo eletrônico em ouro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Royal Mint anunciou que planeja construir uma planta de processamento que pode transformar seus resíduos elétricos em ouro.

O Reino Unido é um dos maiores produtores de lixo elétrico, com muitos dispositivos antigos, como telefones e laptops , simplesmente sendo jogados fora quando não são mais necessários.

Mas esses dispositivos têm muitos elementos que podem ser reciclados, assim como muitos produtos químicos (como em baterias) que não podem ser depositados em aterros. São os metais preciosos e mais raros que a Casa da Moeda Real quer salvar desta sucata.

Graças a um processo químico patenteado, desenvolvido pela empresa canadense Excir , The Royal Mint pode extrair metais como ouro de placas de circuito em aparelhos elétricos antigos.

Enquanto o processo de recuperação foi demonstrado em laboratório, a Royal Mint está construindo uma planta para fazer isso em escala industrial.

A usina será construída no sul do País de Gales e inaugurada em 2023, onde processará 90 toneladas de resíduos por semana, extraindo centenas de quilos de ouro todos os anos e evitando que os resíduos sejam enviados para o exterior.

"Estimamos que 99 por cento das placas de circuito do Reino Unido são atualmente enviadas para o exterior para serem processadas em altas temperaturas em fundições. À medida que o volume de lixo eletrônico aumenta a cada ano, esse problema só tende a aumentar", disse o diretor de crescimento da A Casa da Moeda Real, Sean Millard.

"Quando estiver totalmente operacional, nossa fábrica será a primeira desse tipo no mundo - processando toneladas de lixo eletrônico a cada semana e fornecendo uma nova fonte de ouro de alta qualidade diretamente para a Royal Mint".

O problema do lixo elétrico é um que todos devemos levar a sério: embora existam metais que podem ser recuperados, existem elementos tóxicos que precisam ser descartados adequadamente - assim como o problema de pessoas jogarem fora aparelhos que ainda estão em perfeito estado .

Muitos conselhos no Reino Unido oferecem reciclagem de dispositivos elétricos, seja em centros de reciclagem comunitários ou através de coletas domiciliares se o seu dispositivo tiver chegado ao fim de sua vida útil - mas também vale a pena considerar se o seu dispositivo tem algum valor para outra pessoa.

A troca do seu dispositivo antigo pode lhe render algum dinheiro. Por exemplo, o Currys no Reino Unido está atualmente executando um mês do Cash for Trash , enquanto serviços como o Music Magpie geralmente oferecem dinheiro para seus dispositivos antigos. Para quem está nos EUA, também há uma ampla variedade de opções de reciclagem .

Só não jogue lixo elétrico na lixeira, porque é primordial para reciclagem.

Escrito por Chris Hall.