Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma empresa chamada Cana está trabalhando em algo que chama de primeira "impressora de bebidas moleculares" do mundo.

Em teoria, com apenas um único cartucho de aromatizantes, a impressora pode dispensar milhares de bebidas diferentes.

Isso inclui refrigerantes, bebidas esportivas, coquetéis, vinho, suco e até café gelado.

O aparelho é um eletrodoméstico de bancada e possui uma tela sensível ao toque para seleção de bebidas.

Os usuários poderão controlar os níveis de álcool, cafeína e açúcar em suas bebidas. Como recurso de segurança, os controles de álcool e cafeína podem ser bloqueados por um PIN .

Cana diz que uma equipe de cientistas passou três anos estudando bebidas populares em nível molecular. Ele diz que a pesquisa descobriu os compostos traço por trás do sabor e do aroma e que eles podem ser usados para criar um pequeno conjunto de ingredientes capaz de fornecer uma grande variedade de bebidas.

A empresa diz que pelo menos 90% do que bebemos regularmente é água combinada com aromatizantes, açúcar e álcool.

Quando seus cartuchos estão acabando, a Cana os substituirá automaticamente sem nenhum custo. Infelizmente, você pagará por bebida.

Cada bebida custará entre 29 centavos e US$ 3, Cana diz que o preço médio será menor do que as bebidas engarrafadas na loja. Ainda assim, por US $ 3, você espera que tenha um sabor excepcional.

A Cana está apostando no principal atrativo: a máquina reduzirá drasticamente o lixo doméstico, não a economia

Estamos empolgados para ver o quão bem Cana pode cumprir suas altas reivindicações. Se você deseja colocar as mãos em um, o Cana One deve ser enviado no início de 2023. As pré-encomendas estão abertas agora com um depósito reembolsável de US $ 99 contra um preço de compra de US $ 499. Após os primeiros 10.000 pedidos, o preço aumentará para US$ 799.

Escrito por Luke Baker.