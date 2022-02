Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oral-B anunciou a mais recente escova de dentes elétrica da sua principal série iO, e desta vez vem com inteligência artificial para proporcionar uma experiência mais personalizada.

O Oral-B iO 10 vem com iOSense, um dispositivo inteligente adicional que é alimentado por IA para ajudar a orientar seus padrões de escovação. Inclui um temporizador para mostrar o tempo ideal de escovação, além de um relógio Wi-Fi que garante que você saiba a hora exata do dia enquanto se prepara. As luzes intuitivas do iOSense também informam onde escovar, para que você não perca áreas da boca.

Ele também se conecta ao seu smartphone, para que você possa acompanhar os objetivos e receber feedback personalizado sobre as técnicas de escovação.

O dispositivo iOSense também funciona como uma base de carregamento magnética, com uma carga completa possível em apenas três horas. Um estojo Power2Go também está incluído, que carregará a escova ao viajar.

"A inovação representa uma nova era de escovação que é mais do que apenas uma escova de dentes elétrica - é uma fusão de tecnologia inovadora, design desejável e desempenho incrível. O iO 10 com iOSense é nosso mais recente compromisso com a construção de um ecossistema de saúde digital que lidera com tecnologias avançadas, soluções acessíveis e ferramentas educacionais mais eficazes para melhorar a saúde bucal e a saúde de todos", disse o vice-presidente sênior de higiene bucal da P&G Europe, Benjamin Binot.

A Oral-B afirma que o iO 10 também provou remover seis vezes mais placa nos testes do que a escovação manual. Utiliza as cabeças de escova oscilante-rotativas iO da marca.

Preço e disponibilidade ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.