O mouse Kone XP da Roccat possui iluminação RGB 3D, 15 botões e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Turtle Beach revelou uma nova atualização para o testado e testado mouse para jogos Kone da Roccat com o atraente Kone XP.

A empresa diz que o Roccat Kone XP é o "culminância de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento" e foi projetado para melhorar os mouses anteriores em todos os sentidos. O resultado é uma reivindicação de um mouse para jogos multiuso líder do setor.

Isso é muito bom, mas o que é imediatamente impressionante no Kone XP é o design atraente. Essa estética familiar do Kone está lá, mas agora é completada com a chamada iluminação RGB 3D.

Sensor óptico Owl-Eye de 19K DPI, aceleração de 50g

15 botões programáveis com 29 funções possíveis

Iluminação 3D RGB com 22 LEDs

Roda do mouse Krystal 4D

Switch Ótico Titan tátil e rápido

104g de peso

René Korte, fundador e gerente geral da ROCCAT para PC Peripherals em Turtle Beach, explicou que o "...Kone XP é o sucessor espiritual do Kone AIMO Remastered, que foi um dos mouses mais vendidos na Alemanha em 2021. Sua ergonomia e O layout de vários botões o torna uma ótima opção para qualquer jogo, mas as opções de conforto e personalização do Kone XP o tornam um ótimo mouse híbrido perfeito para seu trabalho ou escritório em casa, fazendo trabalhos escolares, criação de conteúdo e muito mais."

É certamente impressionante, com 22 LEDs para complementar essa concha transparente e iluminação RGB difusa com um design que dá um efeito 3D. Outros destaques incluem um design ergonômico que se diz ser adequado para a maioria dos estilos de mão e punho e uma massa de 15 botões com 29 funções possíveis.

Como seria de esperar, o Kone XP também possui interruptores ópticos Titan para acionamento rápido do botão (0,2 ms) e um sensor óptico Owl-Eye 19K DPI para rastreamento preciso do movimento.

O Kone Pro XP está disponível para pré-encomenda agora custando $ 89,99, € 89,99 ou £ 79,99.

Escrito por Adrian Willings.