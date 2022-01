Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A caravana Airstream é um ícone americano retro-futurista.

Embora o design sempre tenha gritado a era espacial, nunca houve muita tecnologia para apoiar isso.

Ou seja, até agora, Thor revelou um novo design conceitual do Airstream chamado eStream .

O eStream pode se impulsionar usando seus próprios motores elétricos e baterias, eliminando o esforço de manobrar o trailer até o local de estacionamento.

Você pode essencialmente controlar o eStream como um carro RC gigantesco e muito caro.

Além disso, o eStream se impulsionará enquanto é rebocado, resultando em melhor eficiência de combustível ou autonomia da bateria para motoristas de EV .

Thor disse em sua documentação "A tecnologia que desenvolvemos em conjunto (com a ZF) cria uma relação sincronizada entre o reboque e o veículo de reboque, permitindo que o reboque se mova em harmonia com o veículo de reboque, reduzindo o efeito de tração exigido do veículo de reboque. Isso, por sua vez, melhora drasticamente o alcance possível da combinação. Em essência, transformamos o trailer em um veículo elétrico."

No vídeo promocional, o eStream mostra ter a funcionalidade de casa inteligente compatível com Alexa.

Os campistas a bordo são mostrados controlando as luzes, procurando os pontos de carregamento mais próximos e verificando o nível de carga do Airstream, tudo através do que parece ser um Echo Dot tradicional.

O campista eStream é apenas um conceito nesta fase e não se sabe se Thor decidirá trazê-lo ao mercado. Se isso acontecer, espere pagar um bom centavo, pois os trailers Airstream não eletrificados já podem custar mais de seis dígitos. Hora de começar a economizar.

Escrito por Luke Baker. Edição por Max Freeman-Mills.