UltraRAM pode combinar armazenamento e memória em uma solução

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cientistas do Departamento de Física e Engenharia da Universidade de Lancaster estão pesquisando um conceito para uma peça de hardware que pode alterar significativamente o hardware do computador no futuro.

UltraRAM , como é chamado, é descrito como um conceito de tecnologia de memória que combina armazenamento de dados com RAM para atender a todas as suas necessidades de memória em um único pacote.

A razão pela qual isso é interessante é por causa do potencial de longo prazo da tecnologia. O UltraRAM combina essencialmente memória de armazenamento de dados não volátil como flash com memória rápida como DRAM. Além disso, a maneira como ele é construído significa que ele usará as propriedades exclusivas dos semicondutores compostos para adicionar uma incrível resistência a longo prazo.

A pesquisa sugere que o UltraRAM pode resultar em armazenamento de dados que pode durar pelo menos 1.000 anos. Além disso, durante o uso, sua velocidade de comutação pode ser até 1.000 vezes melhor que o flash. A UltraRAM também pode ter velocidade e eficiência energética semelhantes à DRAM.

Como um pacote completo, o UltraRAM pode combinar soluções de RAM e armazenamento em um único dispositivo. Portanto, no futuro, em vez de comprar RAM e SDDs para nossos computadores, poderíamos comprar UltraRAM. Se decolar, o UltraRAM também poderá atender às necessidades de outros dispositivos, de servidores a consoles de jogos e telefones celulares .

Tudo isso é uma provocação do que está por vir, mas os pesquisadores da Universidade dizem que é possível e a produção em massa pode acontecer. Quanto custará a UltraRAM, porém, é desconhecido. Assim como seria fácil se apossar.

Escrito por Adrian Willings.