Será mais fácil comprar GPUs, consoles e muito mais em 2022?

(Pocket-lint) - Nos últimos dois anos, a escassez global de chips causou estragos na indústria de tecnologia. Vimos escassez de todos os tipos de tecnologia, desde placas gráficas até os mais recentes consoles de jogos .

Muitas vezes, é impossível comprar esses dispositivos devido a um aumento na demanda e à escassez de semicondutores. Combinadas, essas duas coisas levaram a problemas com cambistas e preços excessivamente inflacionados para nossos dispositivos favoritos. Mas será que as coisas vão mudar no próximo ano? Alguns parecem pensar assim.

Na CES 2022 , algumas das maiores marcas de tecnologia revelaram uma série de novas ofertas de CPU e placas gráficas. A Nvidia revelou uma placa gráfica RTX 3050 de nível básico e também provocou uma nova GPU principal para o final deste ano.

A AMD também exibiu uma série de produtos, incluindo novas GPUs móveis da série Radeon RX 6000 e placas gráficas de desktop acessíveis. A Intel também revelou mais CPUs e o início de seus esforços no espaço das placas gráficas.

Mas muitos têm sido cínicos sobre se esses dispositivos estarão disponíveis ou, se estiverem, se terão um preço próximo ao preço de varejo recomendado.

A Nvidia parece pensar que as coisas vão mudar em 2022. Falando recentemente no fórum JP Morgan Auto/Tech Colette Kress, a diretora financeira da Nvidia assegurou aos ouvintes que 2022 será um ano melhor.

A alegação é que a Nvidia está trabalhando em estreita colaboração com sua cadeia de suprimentos para garantir que haja maiores quantidades de chips e placas gráficas necessárias para atender à demanda.

"Também estamos fazendo parceria com nossas cadeias de suprimentos para ajudar em nossas futuras necessidades de capacidade no segundo semestre de... 2022", disse Kress.

Recentemente, na 24ª Conferência Anual de Crescimento de Needham , Kress também falou um pouco mais sobre a situação atual e o futuro:

"... ao longo de todo o calendário de 2021, vimos uma forte demanda por GeForce. E continua forte e mais forte do que nosso suprimento geral que temos... estamos trabalhando com nossos parceiros da cadeia de suprimentos para aumentar a disponibilidade de suprimentos . E nos sentimos melhor em relação à nossa situação de fornecimento à medida que avançamos para a segunda metade do ano civil de 22."

Isso certamente soa promissor. Embora nem todos concordem. Em dezembro de 2021, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, estava na Malásia visitando como parte do anúncio da empresa de que está investindo US$ 7,1 bilhões na expansão de suas capacidades de fabricação na região.

Na ocasião, ele falou sobre as questões de escassez:

“A escassez geral de semicondutores é bastante significativa e a indústria de semicondutores estava crescendo cerca de 5% ao ano antes do COVID. criou uma lacuna muito grande ... e essa demanda explosiva persistiu."

Gelsinger espera que essa escassez continue até pelo menos 2023. Mesmo com o investimento no aumento da produção, que pode demorar um pouco para fazer a diferença.

As coisas também não estão melhorando para o PlayStation , pois um relatório recente sugeriu que pode ser tão difícil conseguir umPlayStation 5 em 2022. O estoque do Nintendo Switch e do Xbox Series X foi atingido com a mesma força.

Existem muitas razões pelas quais há uma escassez de chips semicondutores no momento. O mais óbvio é a pandemia em curso. O COVID-19 não apenas levou a problemas de produção com o fechamento das instalações de produção de chips durante os bloqueios, mas também a um aumento na demanda.

Com mais pessoas trabalhando em casa, compreensivelmente, houve um aumento maciço de pessoas que procuram comprar computadores pessoais, periféricos de rede e eletrônicos em geral. Equipar seu escritório em casa durante o ano passado e muito mais foi um esforço difícil.

À medida que a demanda aumentava e a escassez aumentava, indivíduos sem escrúpulos também começaram a configurar bots de compra e dispositivos de escalpelamento para revender com lucros maciços. Como resultado, os preços dispararam e empresas como a EVGA foram forçadas a implementar um sistema de loteria para ajudar a distribuir placas gráficas de maneira justa, enquanto os varejistas tiveram que implementar sistemas para impedir os cambistas e vender para pessoas reais.

Estas não são as únicas causas embora. Em 2020, a chamada guerra comercial China-Estados Unidos fez com que restrições fossem impostas à Semiconductor Manufacturing International Corporation - maior fabricante de chips da China. A Samsung e a TSMC foram encarregadas de aproveitar a folga, mas já estavam fabricando na capacidade máxima.

Vários outros fatores, incluindo tempestades severas, incêndios em fábricas e até uma seca em Taiwan, levaram à escassez global de chips.

Os mineradores certamente não ajudaram quando se trata de placas gráficas. A mineração de Bitcoin tem sido uma maldição no mercado de GPUs por um tempo, com a demanda causando um aumento nos preços e isso continuou durante o período de escassez.

A Nvidia fez alguns movimentos para aliviar isso com o envio de GPUs Lite Hash Rate para torná-las menos atraentes para os mineradores, mas ainda assim a tendência continuou. Tudo levando à miséria para o consumidor.

As empresas que dependem dos chips estão tomando medidas para lidar com o problema.

A Nvidia assumiu compromissos de fornecimento de longo prazo com um investimento de US$ 6,9 bilhões em fornecimento para 2022. Há rumores de que a Nvidia pode estar se preparando para anunciar suas GPUs Ada Lovelace (ou seja, série 40) ainda este ano . Diz-se que essas novas placas gráficas são baseadas no nó N5 da TSMC, que pode beneficiar o fornecimento, pois a TSMC vem trabalhando para melhorar suas capacidades compatíveis com N5 para atender à demanda.

A Intel está gastando muito para expandir suas capacidades de fabricação e a AMD tem um acordo com a GlobalFoundries no valor de US$ 2,1 bilhões para seu fornecimento de wafer até 2025.

Apesar disso, parece que as coisas não vão mudar tão cedo. No entanto, não é uma má notícia para todos, pois a Samsung diz que seus lucros aumentaram apesar da escassez .

Escrito por Adrian Willings.