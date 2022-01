Govee revela um novo estilo de painéis de luz Hexa na CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O criador de todos os concorrentes RGB e Nanoleaf , Govee, trouxe sua beleza iluminada colorida para o CES 2022 .

A marca está exibindo seus apliques Glide , um conjunto modular de faixas rígidas de LED RGB difusas que podem ser encaixadas em uma variedade de configurações.

Também são exibidos os painéis de parede Glide Hexa do Govee. Estes são essencialmente um concorrente direto dos Painéis de Luz da Nanoleaf, mas optando por uma forma hexagonal ao invés dos triângulos da Nanoleaf.

Ambos os produtos podem ser controlados com Alexa , Google Assistant e o próprio aplicativo do Govee e certamente adicionarão um toque imediato a uma sala de jogos ou, bem, a qualquer sala que você realmente goste.

O Govee também está exibindo seu próximo modelo Hexa, com lançamento previsto para o verão de 2022.

Os novos painéis de luz têm um design em forma de cubo para criar um efeito hexágono 3D quando montados juntos, o visual nos lembra o clássico jogo de arcade Q * bert.

Os detalhes fornecidos foram muito escassos, mas pelo que podemos dizer, parece que os novos painéis têm três zonas de iluminação por painel para criar o efeito 3D.

O preço do novo modelo não foi revelado, mas imaginamos que será semelhante aos atuais painéis Glide Hexa que custam US $ 189,99.

Ficamos impressionados com os produtos da Govee no passado, sua Smart LED Strip até mesmo ocupou o primeiro lugar em nosso guia para as luzes inteligentes de melhor orçamento , por isso estamos ansiosos para ver os novos painéis na pele.

