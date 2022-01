HyperX revelou um monte de novos periféricos incríveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HyperX está na CES e revelou uma grande quantidade de novos periféricos, incluindo atualizações para os favoritos dos fãs. Esses novos dispositivos são uma versão sem fio do HyperX Pulsefire Haste , o primeiro controlador de jogo da empresa, um teclado de 65% e muito mais.

Há muitas coisas novas aqui, incluindo novos periféricos para jogos que certamente deixarão os fãs entusiasmados.

O HyperX Alloy Origins 65 é uma atualização da linha de teclados Origins, com os modelos anteriores incluindo tamanho normal, 60 por cento e modelos TKL. Este é um teclado de 65 por cento que retém as setas direcionais e outras teclas úteis. Ele ostenta capas de teclado PBT, um corpo de alumínio para aeronaves e uma barra de espaço pintada gravada a laser.

O Alloy Origins 65 também possui uma barra de espaço de cores diferente, dependendo da chave de comando que você escolher. Ele vem com uma escolha de interruptores de tecla HyperX Red (linear) ou HyperX Aqua (tátil) e um estilo para combinar.

Espera-se que este teclado esteja disponível a partir de fevereiro, sendo vendido por cerca de US $ 99,99.

Com o HyperX Cloud Alpha Wireless, o HyperX afirma ter o fone de ouvido sem fio mais duradouro do mercado - capaz de durar até 300 horas antes de precisar ser carregado. Este é o mais longo de todos os tempos para o HyperX e três vezes mais do que os concorrentes.

Jogue em drivers de câmara dupla de segunda geração, DTS Headphone: X áudio espacial 3D e promessas de um som bem equilibrado e devemos ter outro headset excelente da HyperX. Ele também é construído com o conforto exclusivo do HyperX, controles de áudio onboard convenientes e um peso semelhante ao do Cloud II sem fio.

Espera-se que este fone de ouvido esteja disponível em fevereiro por US $ 179,99.

Este é o primeiro controlador de jogos do HyperX, projetado para melhorar o controle de jogos móveis. Ele foi projetado para funcionar com telefones PC e Android e inclui os modos Bluetooth 4.2, 2.4 Ghz sem fio e com fio. A bateria com 19 horas de duração, um dock de telefone conveniente e carregamento USB-C devem tornar o Clutch atraente. O mesmo deve acontecer com o preço, já que está definido para custar cerca de US $ 49,99.

Um dos nossos ratos de jogo leves favoritos também está recebendo uma atualização. O Pulsefire Haste está ganhando um modelo wireless e também estará disponível na cor branca. A promessa aqui é manter uma estrutura leve (62 gramas), ao mesmo tempo em que apresenta bateria com duração de 100 horas, patins de PTFE, resistência à água / poeira IP55 e microinterruptores TTC Golden.

O Haste Wireless estará disponível em fevereiro por US $ 79,99.

Junto com esses novos dispositivos, o HyperX também está lançando uma edição limitada do HyperX Cloud II em uma cor rosa e um headset para jogos Cloud Core acessível.