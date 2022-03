Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dê à sua família e entes queridos o presente do poder nesta temporada com a Promoção de Natal da Jackery UK. Se você está procurando uma oportunidade para atualizar suas estações de energia solar ou estabelecer uma fonte de usinas de energia limpa, você está com sorte.

Jackery , a marca líder mundial de energia portátil, agora oferece até 25% de desconto em seus painéis solares e estações de energia portáteis. Fundada em 2021 por um grupo de engenheiros aventureiros, Jackery é agora a marca mais vendida de usinas de energia na Amazon, com mais de 1 milhão de clientes confiáveis em todo o mundo. A empresa apareceu em vários veículos de comunicação de renome, incluindo New York Times, Forbes, Digital Trend e USAToday.

Como parte de sua Promoção de Natal, a Jackery está oferecendo até 25% de desconto em sua gama de geradores solares na Amazon UK, incluindo o Explorer 240/500/1000 e o SolarSaga 100. A Venda de Natal da Jackery estará no ar a partir do dia 11 de Dezembro a 16 de dezembro de 2021.

O Explorer 240 Portable Power Station é o modelo básico clássico, adequado para viagens rodoviárias, viagens curtas para acampamentos e trabalho remoto na natureza. É uma estação de energia portátil, compacta e leve, capaz de alimentar câmeras, celulares, alto-falantes, tablets, laptops, cobertores elétricos, drones e outros dispositivos semelhantes. É equipado com uma bateria de íon de lítio de 240 watts-hora e pode alimentar até 4 dispositivos ao mesmo tempo.

O Explorer 500 Portable Power Station é o modelo de nível intermediário adequado para backups de energia doméstica de emergência, preparação de emergência, glamping e utilização não autorizada. É uma estação de energia compacta que também pode funcionar como um gerador solar - pode ser recarregada por painéis solares de 100 W em 9,5 horas. Ele é equipado com uma bateria de íon de lítio de 518 watts-hora e pode alimentar os seguintes dispositivos - projetores, laptops, telefones celulares, mini-resfriadores, máquinas CPAP, roteadores e muito mais.

O Explorer 1000 Portable Power Station é o modelo de nível profissional, um item essencial para RVers, campistas regulares, vida fora da rede e famílias que precisam de uma fonte sustentável de energia limpa. Equipado com uma capacidade de 1002Wh, esta estação de energia pode alimentar simultaneamente vários dispositivos em sua casa. Pode ser recarregado por dois painéis solares de 100 W em 8 horas. Dependendo de suas necessidades específicas, você pode usar esta estação de energia para uma ampla variedade de itens domésticos, incluindo aquecedores, mini-geladeiras, cafeteiras, fornos portáteis, TVs, CPAP / Bi-PAP, computadores e muito mais.

O Painel Solar Dobrável SolarSaga 100 é a linha de painéis solares da Jackery compatível com as estações de energia Explorer 240/500/1000. Este é um dispositivo essencial para aqueles que preferem energia limpa ou se você gosta de acampar por longos períodos ou morar fora da rede elétrica. Possui 1 porta USB-C e 1 porta USB-A, capaz de carregar 2 pequenos dispositivos simultaneamente, mesmo sem conectar a uma estação de energia. Ele pode ser combinado com as estações de energia Explorer para criar geradores solares imensamente poderosos.

Se estiver interessado, deixe-o na sua agenda - entre 7h45 e 19h45 de 14 de dezembro, haverá uma janela altamente limitada onde você poderá obter 15% de desconto no SolarSaga 100, por apenas 12 horas!

Um gerador solar é uma combinação de uma estação de energia portátil e painéis solares. Os painéis solares captam e convertem a energia solar em energia elétrica, que é armazenada na usina portátil para uso posterior. Esta é uma brilhante fonte de energia limpa de energia para RVers, campistas e aqueles que precisam de um backup confiável para se proteger contra interrupções.

Os pacotes do Jackery Solar Generator consistem em centrais elétricas portáteis de 240Wh, 518Wh ou 1002Wh e painéis solares de 100W. A seguir estão os pacotes do Solar Generator disponíveis:

Jackery Solar Generator 240 : 1 x estação de energia portátil Explorer 240 + 1 x painel solar SolarSaga 100

Jackery Solar Generator 500 : 1 x estação de energia portátil Explorer 500 + 1 x painel solar SolarSaga 100

Jackery Solar Generator 1000 : 1 x estação de energia portátil Explorer 1000 + 2 x painel solar SolarSaga 100

Com a chegada do Natal, Jackery oferece a oportunidade perfeita para dar o presente do poder para sua família e entes queridos. Se você precisa de energia limpa para alimentar pequenos dispositivos ou para uma vida de longo prazo fora da rede, os geradores solares Jackery são os companheiros perfeitos.

Para obter mais informações, siga Jackery UK nas redes sociais e visite sua loja Amazon UK: