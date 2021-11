O que é Pinter? Explicação do dispositivo caseiro de cerveja

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode ter visto os anúncios na TV ou no Facebook, mas se perguntou o que Pinter realmente é ou faz.

Ou você está pensando em mergulhar e encomendar um para ajudar a dar o pontapé inicial nas suas celebrações de Natal.

De qualquer forma, aqui está nosso guia prático sobre Pinter, as mudanças feitas no novo Pinter 2 e o que ele pode oferecer para conhecedores de cerveja.

Pinter é um sistema caseiro de fabricação de cerveja e cidra mais fácil de usar do que os kits padrão. O elemento principal é um dispositivo em forma de barril com uma alça de despejo no qual você fabrica sua própria cerveja ou cidra a partir de misturas de cerveja recém-prensada que são entregues em garrafas.

Às vezes, você também obtém um funil separado contendo lúpulo para adicionar no final do processo, mas principalmente você só precisa adicionar a prensa fresca, água e esperar um pouco mais de uma semana para que a mistura termine.

Em seguida, você pode derramar até 10 litros de cerveja naturalmente carbonatada ou cidra do Pinter (ou Pinter 2, como foi lançado recentemente).

A Pocket-lint conversou recentemente com o CEO da Pinter, Ralph Broadbent, para o Podcast da Pocket-lint . Ele explicou que o objetivo número um de um Pinter em relação a outro dispositivo de servir é o frescor: "Sempre sinto que a maioria dos produtos são bons para pessoas diferentes de maneiras diferentes. Os dispositivos de servir têm a vantagem de que sua cerveja está pronta para ir. Então, se você está procurando uma cerveja hoje, o Pinter nunca será a solução certa - ele requer um certo grau de planejamento. Mas os dispositivos de servir não fornecem cerveja fresca. Na verdade, você provavelmente obterá uma cerveja mais fresca de uma lata. "

Outro benefício óbvio é o meio ambiente: "Somos a única cerveja no mundo que pode ser entregue por meio de uma caixa de correio - o que é muito útil porque significa que há uma redução muito grande na embalagem. Assim, 17 latas ou garrafas de cerveja são substituídas por apenas uma nova impressão ", disse-nos ele.

"Estamos transportando apenas cerca de 15 por cento dos líquidos originais e coisas assim. Então, é muito melhor para o meio ambiente. Estamos negociando há apenas cerca de um ano e paramos cerca de três milhões de latas ou garrafas do fluxo de resíduos. "

À medida que nos dedicamos à fabricação de cerveja caseira, podemos avaliar como é simples usar o Pinter.

A Pinter ainda fornece um guia passo a passo em seu aplicativo móvel dedicado para iOS e Android. Basicamente, consiste em santificá-lo antes de começar, usando uma garrafa de solução de limpeza incluída e água quente, enxágue e acrescente o presh fresco e a quantidade selecionada de água. Em seguida, adicione o fermento, agite e pronto.

Existem algumas cervejas presh frescas e cidras diferentes que você pode comprar, cada uma com um determinado período de tempo para fermentação (até cerca de sete dias) e elas se autocarbonatam no próprio Pinter. Então, quando é hora de derramar, você libera parte do CO2 acumulado (no Pinter de primeira geração) e deve obter um litro decente a cada vez.

A Pinter atualizou recentemente seu dispositivo, com a PInter 2 agora a máquina padrão que você pode comprar.

Apresenta algumas melhorias importantes, como Broadbent nos explicou: "Quando falamos sobre a degradação da cerveja ao longo do tempo, uma das coisas que mais sofre é o lúpulo. Se você falar com os cervejeiros [eles dirão] que um IPA que tem seis meses, em comparação com uma que sai da cervejaria, serão cervejas muito diferentes. O lúpulo se degrada muito com o tempo. Por isso, inventamos algo chamado de funil. Ele basicamente tem esse mecanismo de dosagem e injeta lúpulo na cerveja.

“Nós também introduzimos um novo sistema de torneira. Essencialmente, quando você fermenta a cerveja, você produz muito CO2 e ele fica lá no headspace que ajuda a cerveja carbonatada. Com a geração um do Pinter, quando você ia para a torneira, você abria o porta de carbonatação na parte de trás e que deixaria o CO2 escapar. Do contrário, e você despejasse sob pressão, acabaria recebendo um monte de espuma.

"Mas a desvantagem disso é que, ao começar a servir, você deixa o ar entrar e o ar é um dos inimigos número um da cerveja. Basicamente, você vai começar a oxidar e sua cerveja vai começar a explodir, então demos clientes sete dias para beber aquela cerveja. Mas o novo sistema de torneiras significa que podemos servir sob pressão para que a cerveja seja carbonatada por mais tempo. "

Também mudou o mecanismo de travamento da porta do Pinter, que é mais fácil de fechar e proteger - evitando vazamentos.

O Pinter 2 está disponível no Reino Unido com preços a partir de £ 149,99. Está disponível em várias cores, incluindo preto, branco, azul, amarelo e vermelho.

Os pacotes de impressão novos começam em £ 10 e chegam a £ 20 por pacote, dependendo da bebida. Existem alguns com tremonhas exclusivas do Pinter 2.

Você pode descobrir mais em pinter.co.uk .

Confira também a entrevista completa com Ralph Broadbent no Pocket-lint Podcast episódio 130 .