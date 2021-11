Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já se cansou de rolar feeds sociais sem fim? Bem, com este monitor portátil maluco de 8,8 polegadas, em uma proporção de aspecto de 7:32 extremamente alta, você pode rolar muito menos!

É chamado de EK-MD088 da marca japonesa Elsonic. A tela tem resolução de 420 x 1920 pixels e foi projetada para ser usada junto com um laptop. As imagens mostram que ele exibe feeds do Discord e do Twitter , mas podemos pensar em alguns sites que poderiam se beneficiar do formato.

O dispositivo usa USB-C para alimentação e mini HDMI para o sinal de vídeo, o que é um pouco estranho quando você espera que o USB-C também carregue vídeo. Certamente tem a aparência de um dispositivo de primeira geração que poderia precisar de alguns refinamentos, mas a ideia é interessante o suficiente para que pudesse pegar.

Supostamente, o suporte também pode ser usado no modo paisagem, é bom ter a opção, mas o que você exibiria em uma tela tão fina e ampla é outra questão.

A descrição de Elsonic não entra no tratamento de cores da tela, mas nos diz que ela tem uma taxa de atualização padrão de 60 Hz e brilho de 300 nits. Na lateral do dispositivo, há dois botões que permitem alternar entre seis configurações de brilho.

No momento, este parece ser um lançamento apenas no Japão, com lançamento previsto para o início de fevereiro de 2022. Tem o preço de 14.800 ienes, o que é cerca de US $ 130 sem frete. Será que esse formato estranho de arranha-céu se tornará a próxima grande novidade em monitores portáteis? Só o tempo dirá, provavelmente não, mas é muito legal mesmo assim.