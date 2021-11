Aqui estão alguns descontos épicos de teclado que vale a pena conferir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem muitos teclados para jogos excelentes por aí, e se você estiver procurando um novo, agora é a hora de encontrar uma pechincha.

Esteja você procurando por um minúsculo teclado para jogos que não ocupe muito espaço em sua mesa ou algo rico em recursos com as melhores especificações, então procurar as ofertas da Black Friday é uma ótima maneira de fechar um negócio.

Temos pesquisado as ofertas atuais para escolher os teclados mais incríveis que experimentamos e testamos e recomendamos.

SteelSeries Apex Pro - economize $ 36,53 agora $ 163,46 O Apex Pro é um teclado incrível, com teclas ajustáveis de maneira única e também uma iluminação RGB muito boa. Agora com desconto para a Black Friday, vale a pena dar uma olhada. Ver oferta

Corsair K100 RGB - economize $ 50 agora $ 179,99 O teclado principal da Corsair apresenta algumas especificações importantes, incluindo uma taxa de pesquisa de 4.000 Hz e interruptores óptico-mecânicos. Normalmente vem com uma etiqueta de preço premium, mas agora é mais barato para a Black Friday. Ver oferta

Roccat Vulcan TKL - economize $ 30 O Vulcan TKL é outro looker. Keycaps de baixo perfil realmente deixam este brilhar, mas o RGB e o acabamento premium realmente o destacam. O preço com desconto é ainda melhor. Ver oferta

If you like the look of Das Keyboard devices then it's also worth checking out the store for 15% off across the range this Black Friday.