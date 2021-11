Azulejo a ser adquirido pela empresa de rastreamento familiar Life360

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tile - a popular empresa de rastreamento de objetos - será comprada pela Life360 em um negócio avaliado em cerca de US $ 205 milhões.

Life360 é uma plataforma que funciona de forma semelhante à rede Find My da Apple, na medida em que ajuda a localizar e rastrear familiares / membros de círculos próximos por meio de seu aplicativo.

No comunicado à imprensa, é anunciado que a combinação das duas empresas resultará em um único serviço que permitirá localizar e rastrear familiares, animais de estimação e objetos em um aplicativo multiplataforma.

O CEO da Life360 declarou "Com a aquisição da Tile, agora seremos capazes de fornecer uma solução única e abrangente para encontrar as pessoas, animais de estimação e coisas que mais preocupam as famílias."

Desde que a Apple entrou no mercado de rastreamento de objetos com seu próprio AirTag - com suporte Find My e acesso instantâneo a uma rede de milhões de usuários em potencial - o Tile está sob pressão crescente.

Por causa de seu preço competitivo, o tamanho de sua base de consumidores e o fato de que quase qualquer iPhone no mundo pode ser usado para localizar airTags anonimamente perdidos, o rastreador feito pela Apple imediatamente se tornou atraente para muitos.

Tile respondeu com novos rastreadores este ano, mas está olhando para o futuro com esta última mudança.

Ter o objeto e a família / pessoa próxima rastreando em um único aplicativo que funciona tanto no Android quanto no iOS dá ao Tile e ao Life360 uma plataforma mais competitiva que pode competir diretamente com a solução Find My da Apple, mas crucialmente, está aberta a bilhões de pessoas que usar telefones Android.

O negócio deve ser fechado oficialmente no início de 2022.