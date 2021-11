Os mais recentes fones de ouvido para jogos MMX da Beyerdynamic irão ajudá-lo a ser um campeão?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Beyerdynamic revelou seus fones de ouvido para jogos MMX 100 e MMX 150. Diz-se que esses fones de ouvido oferecem uma mistura de som excelente, recursos inovadores e conforto excelente.

Os recursos incluem um microfone Meta Voice (nada a ver com a mudança de nome Meta do Facebook ) que promete uma transmissão de voz natural enquanto minimiza o ruído de fundo irritante.

O Beyerdynamic MMX 100 é um headset analógico para jogos projetado para jogadores de console. Conexão a um controlador por meio de uma saída analógica com plugue jack de 3,5 mm de 4 polos e 2x3 polos. Já o MMX 150 possui uma placa de som integrada para um som ajustado para jogadores que exigem o melhor.

Os fones de ouvido incluem drivers de 40 mm ajustados para fornecer um som de alta resolução e uma paisagem sonora convincente. Beyerdynamic diz que isso inclui localização de som precisa que é perfeita para jogos FPS e uma imagem distinta que funciona maravilhosamente bem para RPGs.

O Beyerdynamic MMX 150 também é interessante porque é equipado com o novo Modo Aumentado. Este é um sistema onde os sons ao seu redor no mundo real são mixados ao seu áudio em tempo real para que você não perca ruídos importantes enquanto permanece imerso no jogo.

Por outro lado, ambos os fones de ouvido também oferecem o design de alta qualidade que você esperaria de Beyerdynamic. Inclui uma faixa de cabeça de alumínio durável, uma mistura de couro sintético e acolchoamento de espuma viscoelástica na parte superior e protetores de ouvido almofadados com espuma viscoelástica.

O MMX 100 está disponível a partir de hoje por US $ 99,00 e o MMX 150 por US $ 129,00 na loja online da Beyerdynamic.