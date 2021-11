DAB Motors e Burberry lançam uma motocicleta elétrica chique

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de moda de luxo Burberry se associou à DAB motors para lançar uma motocicleta elétrica de edição limitada, a edição DAB Concept-E RS Burberry.

A corrida superlimitada de apenas 20 motos contará com suspensão personalizada Ohlins top de linha e um sistema de freios Beringer. O motor de 10 kW é o equivalente legal de um motor de 125 cc, o que significa que pode ser conduzido apenas com treino básico em muitos países, incluindo o Reino Unido.

A bicicleta está disponível em duas cores; cinza metálico e azul meia-noite. Ambos possuem assentos de couro e punhos de guidão gravados com o padrão de monograma TB, juntamente com marcas ousadas na carroceria e nos aros.

Pode parecer uma combinação improvável, mas tanto os motores DAB quanto a Burberry têm foco em produtos luxuosos e exclusivos e ambas as marcas estão de acordo com a sustentabilidade.

"Luxo tem a ver com artesão, algo de que todas as casas de luxo se orgulham. DAB Motors cria uma abordagem sob medida para seu ofício na indústria por meio de uma abordagem de ateliê para a experiência do produto, fornecendo consideração muito real no design e na construção." disse Adrian Ward Rees, vice-presidente sênior da Burberry.

Simon Dabadie, CEO e fundador da DAB Motors disse "Eu criei a DAB Motors através de uma visão de entusiasta de moda e design, eu queria apresentar a motocicleta como um verdadeiro dispositivo moderno capaz de gerar desejo e expressar identidade."

A moto estará em exibição em algumas das principais lojas da Burberry, incluindo Londres, Dubai, Nova York, Los Angeles e Tóquio. Ele está disponível para compra no site de motores DAB por € 29.900 incluindo IVA.