(Pocket-lint) - A minúscula placa sem fio do Raspberry Pi recebe uma grande atualização na forma da Raspberry Pi Zero 2 W. Oferecendo um aumento no desempenho e alguns novos recursos, mas permanecendo extremamente acessível com seu preço abaixo de £ 15.

O novo processador quad core oferece um aumento de 40 por cento no desempenho de single-threaded e 5x o desempenho de multi-thread em comparação com a geração anterior. O que significa que esta pequena placa está pronta para os projetos mais exigentes.

O Zero W é muito popular entre aqueles que fazem consoles de jogos manuais DIY, devido ao seu formato pequeno, e o aumento de desempenho será uma delícia para qualquer pessoa que execute um software de emulação como o RetroPie .

O Zero 2 W mantém o mesmo fator de forma, orifícios de montagem e layout de conector de seu predecessor, então aqueles que procuram atualizar um projeto anterior com o novo hardware não devem ter muitos problemas. Isso também significa que a maioria dos acessórios e estojos mais antigos para o Raspberry Pi Zero W permanecerão compatíveis.

Raspberry Pi Zero 2 W continua a oferecer conexões sem fio, isso é o que o W representa afinal, incluindo Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e Bluetooth de baixa energia (BLE).

Raspberry Pi também introduziu uma nova fonte de alimentação USB oficial , vendida separadamente, para o dispositivo. A fonte de alimentação é compatível com o Raspberry Pi 3B e 3B + também.

O Raspberry Pi Zero 2 W está agora disponível para compra no Reino Unido, UE, EUA, Canadá e Hong Kong por £ 13,50 ($ 15).