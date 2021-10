Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Astell & Kern deu continuidade ao seu player de áudio de alta resolução básico com um modelo de segunda geração que inclui vários novos recursos.

O Astell & Kern SR25 MKII foi ajustado para um melhor desempenho de som e adiciona um fone de ouvido de 4,4 mm para uma faixa dinâmica aprimorada e resposta de graves.

Outras melhorias incluem uma função Replay Gain que ajusta a reprodução do volume de fontes de até 24 bits / 192kHz, funcionalidade BT Sink para conexão mais simples a um dispositivo Bluetooth externo e a adição de blindagem prateada interna para proteger o jogador de interferências eletromagnéticas.

Além do novo conector de 4,4 mm, há suporte para conexões de fone de ouvido de 2,5 mm (balanceadas) e 3,5 mm (não balanceadas).

Você pode transmitir a partir dele por Bluetooth, com o SR25 MKII compatível com Qualcomm aptX HD e LDAC. A música pode ser adicionada ao player por meio de uma fonte sem fio, como um PC ou smartphone, graças ao software AK File Drop embutido no dispositivo. Qualquer fonte na mesma rede pode ser usada para alternar entre as trilhas, basicamente.

Desta vez, a marca adotou uma coloração Mercury D. Silver, que é um pouco mais escura do que o modelo da primeira geração.

O player de áudio de alta resolução Astell & Kern SR25 MKII estará disponível a partir do início de novembro por £ 699 / $ 749 / € 799.

Uma caixa protetora também estará disponível, ao preço de £ 59 / $ 60 / € 69 e em denim azul, laranja e preto.