Tentamos um telescópio inteligente e essas são as fotos incríveis que capturamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito tempo apreciamos imagens do espaço e instantâneos do Universo imensamente intrigante que se estende ao redor do planeta que chamamos de lar. A NASA está exibindo regularmente imagens impressionantes que capturou com o Telescópio Espacial Hubble ou as várias missões espaciais de Marte e Júpiter.

Também é possível capturar suas próprias imagens de casa. Se você tem o equipamento certo, muita paciência e o know-how, mas não é a única maneira.

Stellina é um telescópio inteligente que torna a captura de vistas do Universo ao nosso redor muito simples. Carregue o aplicativo, clique no local que deseja ver e este incrível kit faz todo o trabalho para você.

Fomos convidados a dar uma olhada na estação de observação Stellina para ver o que ela poderia fazer e não pudemos resistir.

Esta caixa de aparência simples não é um telescópio no sentido tradicional, mas sim o "híbrido perfeito" entre um telescópio inteligente e uma câmera. Você não precisa saber quais são as constelações no céu antes de começar a usá-las, pois o sistema faz todo o trabalho para você.

Escolha uma constelação, galáxia, aglomerado ou nebulosa no aplicativo e Stellina encontra automaticamente esse objeto, foca nele e, em seguida, coleta imagens enquanto empilha imagens para criar o resultado final. Com uma longa exposição, você pode capturar algumas vistas incríveis. Reunimos alguns dos melhores que conseguimos para você aproveitar.

Nebulosa da Águia

A Nebulosa da Águia foi famosa e magnificamente fotografada pelo Telescópio Espacial Hubble, mas estamos muito satisfeitos com o resultado dessa imagem.

A Nebulosa da Águia está localizada a cerca de 5.700 anos-luz de distância e inclui os famosos Pilares da Criação - os sopros de gás interestelar e poeira que você pode ver no centro da imagem.

Esta foto tirou 200 imagens empilhadas em um período de 30 minutos para capturar e é um excelente exemplo do que Stellina pode fazer.

Nebulosa da Bolha

Esta é a NGC 7635, também conhecida como a nebulosa da bolha,

É uma nebulosa de emissão brilhante que se você olhar de perto se assemelha a uma bolha. Essa bolha é formada por um vento estelar criado por uma jovem estrela próxima.

Diz-se que está entre 7 e 11.000 anos-luz da Terra. Tão incrível que conseguimos tirar essa imagem do nosso quintal.

A imagem que tiramos aqui foi tirada ao longo de um período de uma hora com 51 imagens empilhadas para criar este resultado.

Galáxia de Bode

A Galáxia de Bode (também conhecida como M81) foi originalmente avistada pelo astrônomo alemão Johann Elert Bode em 1774. Está a cerca de 11,6 milhões de anos-luz de distância da Terra, mas é uma das galáxias mais brilhantes que é visível no nosso céu noturno.

A vista capturada pelo telescópio Hubble é obviamente mais impressionante, mas nossa foto também é legal. 188 imagens foram tiradas e empilhadas para criar esta imagem em um tempo de visualização de 30 minutos.

Nebulosa do Haltere

A nebulosa do haltere é outro corpo que foi descoberto há muito tempo, com Charles Messier a avistando originalmente em 1764.

A visão que você está vendo é o resultado de uma velha estrela espalhando suas camadas na área circundante, resultando em uma tela brilhante e colorida.

Esta nebulosa está a mais de 1.200 anos-luz de distância, mas aqui conseguimos capturá-la de nossa casa com facilidade.

A lua

Stellina não foi projetado para tirar fotos de planetas. Embora você possa encontrá-los no aplicativo, receberá um aviso de que o telescópio inteligente foi construído para capturar galerias, nebulosas e aglomerados e terá um desempenho melhor ao fazê-lo.

Dito isso, nós conseguimos obter esta imagem bastante bacana da Lua quando ela estava brilhando particularmente forte no céu noturno.

Nebulosa do Véu

Esta é uma das imagens mais impressionantes que conseguimos fazer com Stellina. Demora cerca de uma hora para ver esta vista desta área, que mostra uma nuvem de gás e poeira aquecidos e ionizados na constelação de Cygnus.

Esta impressionante nebulosa é considerada o resultado de uma supernova que era 20 vezes maior que o nosso Sol e explodiu há 20.000 anos.

Foi originalmente localizado por William Herschel em 1784 e agora capturado por nós apenas com nosso telefone, Stellina e um toque de paciência.

Anel de noivado

Esta é uma região conhecida como anel de noivado. Ele está localizado a cerca de 1.500 anos-luz da Terra e é o lar de uma estrela incrivelmente brilhante conhecida como HD 83535.

Sob as condições certas, a estrela brilhante que você pode ver nesta imagem é visível com uma grande nebulosa atrás dela. Infelizmente, a cobertura de nuvens e as mudanças de temperatura nos impediram de obter a imagem completa, mas ainda é incrível ver como a estrela é brilhante.

Nebulosa Pacman

Esta imagem da nebulosa Pacman foi criada com 342 imagens empilhadas ao longo de um período de uma hora.

Este é um nebular de emissão localizado no Braço Espiral de Perseu da Via Láctea. Foi originalmente descoberto por Edward Emerson Barnard em 1883, mas desde então adquiriu o nome de Pacman Nebula por causa de sua semelhança com o personagem clássico do jogo de arcade.

Nebulosa da Alma

Esta é uma vista de Westerhout 5, também conhecida como Nebulosa da Alma. Demora mais de duas horas para ter uma boa visão desta região. O que pode ser complicado com as mudanças no clima que podem acontecer enquanto Stellina está se concentrando na área.

Ainda assim, é um local impressionante, considerando que esta nebulosa de emissão está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de nossa casa. A tênue tonalidade vermelha na imagem é proveniente das emissões de gás hidrogênio na região.

Plêiades

As Plêiades são certamente incrivelmente brilhantes. Esta imagem mostra uma região do espaço que está a apenas 410 anos-luz da Terra com mais de 800 estrelas em um grupo próximo.

Pleiades também atende pelo nome de Sete Irmãs em referência a uma lenda grega em torno do deus titã Atlas e suas filhas.

Foi originalmente visto por Galileo Galilei em 1610 e desenhado para mostrar 36 estrelas na área. Nesta forma fotográfica, certamente mostra algumas estrelas impressionantemente brilhantes.

Galáxia do Triângulo

Aqui tiramos 209 imagens da Galáxia do Triângulo que Stellina automaticamente empilhou na foto resultante.

A Galáxia do Triângulo é a terceira maior galáxia local atrás da Galáxia de Andrômeda e da Via Láctea.

Grande Aglomerado Pégaso

Esta foto é composta por 196 imagens empilhadas tiradas em cerca de meia hora e mostra um dos globulares mais densamente compactados conhecidos na Via Láctea.

O Grande Aglomerado Pégaso, também conhecido como Messier 15, é considerado um dos aglomerados mais antigos de nossa Galáxia. Com cerca de 12 bilhões de anos, é certamente uma visão impressionante. Ele está localizado a 33.600 anos-luz da Terra e é o lar de cerca de 100.000 estrelas, tornando-o 360.000 vezes mais brilhante que o nosso sol.

Fantasma de cassiopeia

Esta foto do Fantasma de Cassiopeia foi criada com 477 imagens capturadas durante uma exposição de 2 horas.

Se você olhar com atenção, poderá ver uma dica da área brilhante e misteriosa do espaço que foi anteriormente capturada pelo Telescópio Hubble .

A radiação ultravioleta da estrela gigante azul Gamma Cassiopeiae (vista no canto inferior direito) está bombardeando o hidrogênio na área, causando o brilho vermelho que você pode ver fracamente no meio.

Galáxia de fogos de artifício

O Fireworks Galaxy pode parecer minúsculo aqui, mas na verdade é dito que tem 40.000 anos-luz de diâmetro. Ele contém cerca de metade do número de estrelas da Via Láctea e é muito ativo, com explosões de supernovas acontecendo 10 vezes mais.

Ele está localizado a 25.000 anos-luz da Terra e é visto aqui com apenas 108 fotos capturadas com Stellina.

Nebulosa Cabeça de Peixe

Você precisa apertar os olhos um pouco aqui para ver, provavelmente devido a problemas climáticos enquanto tirávamos a foto, mas esta é a nebulosa Cabeça de Peixe.

É uma região de formação de estrelas na constelação norte de Cassiopeia, onde as cores são causadas pela emissão de átomos de oxigênio, hidrogênio e enxofre. A forma resultante lembra um peixe, daí o nome.

Knife Edge Galaxy

NGC 5907 é uma galáxia espiral que se parece com o deslize de uma faca no espaço criada por estrelas anãs. Está a 50 milhões de anos-luz da Terra.

Apesar de sua forma, a galáxia Knife Edge é na verdade um dos tipos mais comuns de galáxias no Universo conhecido.

Messier 71

Messier 71 é outro aglomerado globular - uma coleção de estrelas fortemente ligadas pela gravidade.

Acredita-se que seja mais jovem do que muitos outros clusters desse tipo, com cerca de 10 bilhões de anos. Certamente é uma visão impressionante.

Cluster de cata-vento

Messier 36, também conhecido como Cluster Pinwheel, é outro aglomerado de estrelas no espaço. Está a 4.000 anos-luz de distância de nosso planeta natal e inclui um grupo de aproximadamente 60 estrelas com espaçamento de cerca de 14 anos-luz de diâmetro. Com aproximadamente 25 milhões de anos, o Pinwheel Cluster é uma maravilha do espaço.

Esta visão foi tirada em 30 minutos com cerca de 193 imagens empilhadas para o resultado final.

Nebulosa Olho de Gato

A nebulosa Cats Eye é uma nebulosa planetária que foi identificada pela primeira vez por William Herschel em 1786.

Sua beleza total é devidamente demonstrada pelo Telescópio Espacial Hubble, mas até mesmo nossa foto com Stellina dá uma pista das vistas impressionantes da região.

Cluster duplo em Perseus

O Aglomerado Duplo em Perseus contém dois aglomerados diferentes, incluindo NGC 869 e NGC 884. Diz-se que contêm 20.000 massas solares e estima-se que tenham cerca de 12 milhões de anos.

Incrivelmente, existem 300 estrelas supergigantes branco-azuladas em cada um dos aglomerados, daí as incríveis massas visíveis aqui.

Edward Young Star

Edward Young Star (também conhecido como Messier 110) é uma galáxia elíptica anã e um satélite da Galáxia de Andrômeda. Possui apenas um baixo brilho de superfície o que torna difícil sua observação.

Dizem que a estrela de Edward Young é incomum por causa de suas estruturas escuras ao lado de pistas sobre a recente formação de estrelas. Acredita-se que também contenha cerca de 10 bilhões de estrelas.

A imagem que capturamos com Stellina inclui 214 imagens empilhadas para criar a foto final.

Júpiter

Como dissemos antes, Stellina não foi projetada para planetas, mas isso não significa que você não possa ter um vislumbre. Esta é a aparência de uma visão rápida de Júpiter.

Caldwell 7

Caldwell 7 é uma galáxia espiral intermediária que está localizada a cerca de oito milhões de anos-luz de distância da Terra. Diz-se que contém várias regiões de formação de estrelas. Várias estrelas brilhantes que fazem parte da nossa Via Láctea são visíveis em primeiro plano.

Messier 56

Messier 56 está a cerca de 32.900 anos-luz de distância da Terra. Diz-se que tem 84 anos-luz de diâmetro e contém cerca de 230.000 massas solares.

Curiosamente, o M56 faz parte da Gaia Sausage, que se pensa ser os restos de uma galáxia anã fundida.

Aglomerado de Coruja

O Owl Cluster é um aglomerado aberto na constelação de Cassiopeia. Foi descoberto por William Hershel em 1787.

Nebulosa do Pelicano

A Nebulosa do Pelicano é uma nebulosa de emissão descoberta por William Hershel. Está associada à Nebulosa da América do Norte e tem uma emissão gasosa que se parece com um Pelicano.

Em melhores condições, leva cerca de duas horas para fotografar com Stellina e não é tão visível como gostaríamos aqui, mas ainda assim uma ótima imagem.

The Double Double Star

Esta é a Estrela Dupla Dupla, também conhecida como Epsilon Lyrae .

As duas estrelas mais brilhantes estão localizadas a 160 anos-luz da Terra e orbitam uma a outra ao longo de centenas de milhares de anos.