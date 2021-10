Anker revela Soundcore Frames, seus óculos de áudio inteligentes de US $ 200

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Anker está lançando um par de óculos de áudio inteligentes sob sua marca Soundcore. Chamados de Soundcore Frames, eles são basicamente projetados para rivalizar com óculos semelhantes da Razer . Seu principal truque é que eles podem fornecer uma experiência mais envolvente quando você ouve música, podcasts e assim por diante.

Os braços dos Soundcore Frames contêm alto-falantes - dois em cada um. O alto-falante principal fica na frente da orelha do usuário, enquanto o outro está localizado atrás da orelha do usuário. Essa configuração deve "ajudar a amplificar o som estéreo", de acordo com Bose. Na maioria das situações externas, as pessoas não deveriam ser capazes de dizer se seus óculos estão tocando música. No entanto, se você estiver dentro de casa e ouvindo músicas altas, suspeitamos que as pessoas por perto poderão ouvir.

Outros recursos incluem uma vida útil da bateria estimada em até 5,5 horas de reprodução contínua, resistência à água IPX4 e controles de toque e deslize nos braços.

Ah, e os alto-falantes da moldura podem dizer quando você removeu o vidro e pausarão automaticamente sua música para que você não precise pegar o telefone.

Os Soundcore Frames custam US $ 199,99 e começarão a ser enviados em novembro de 2021. Você poderá comprá-los na Amazon e em outros lugares. Eles vêm em 10 designs diferentes, que você pode "experimentar virtualmente" usando o aplicativo de smartphone Soundcore da Anker para Android e iOS.

Se você quiser comprar um estilo de estrutura adicional, a Anker está cobrando US $ 49,99 cada.