(Pocket-lint) - A Tile introduziu novas versões do Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim e Tile Sticker , aprimorando os designs e aumentando o alcance em alguns dispositivos.

Apesar da entrada da Apple e da Samsung no espaço de rastreadores Bluetooth nos últimos 12 meses, a Tile relata que viu um crescimento de 70 por cento nas vendas nos últimos 8 meses, à medida que a localização de dispositivos perdidos entra em foco.

Com uma gama completa de produtos, Tile argumenta que tem uma oferta melhor do que alguns rivais óbvios: o Tile Pro foi redesenhado em um estilo chaveiro, que reflete onde a maioria das pessoas o usa - nas chaves.

O novo design o ajuda a se destacar do Tile Mate, que fica abaixo dele na família, mas ambos oferecem ilhós práticos para que você possa prendê-los a dispositivos, sem ser solicitado a comprar um acessório para que possa prendê-lo a algo, como o Apple AirTag.

O Pro oferece o maior alcance - cerca de 120 metros de detecção de Bluetooth - enquanto o Mate alcança 76 metros, assim como o Tile Slim. Ambos também têm volumes mais altos para ajudar na detecção.

O Tile Slim é um dispositivo interessante porque é essencialmente do tamanho de um cartão de crédito, então pode ser colocado em sua carteira, enquanto o Tile Sticker move seu botão para o lado em vez de para o topo nesta nova iteração, enquanto obtém um grande aumento no volume.

Embora não haja banda ultralarga na primeira execução de dispositivos, haverá uma versão de banda ultralarga do Tile Pro - chamada Tile Ultra - lançada no início de 2022 que adicionará essa função, junto com a descoberta de realidade aumentada, para ajudar a fechar localização do intervalo.

Adicionando à seleção de recursos já suportados pelo Tile, há um novo recurso de achados e perdidos.

Isso assume a forma de um código QR na parte traseira dos dispositivos Pro, Mate e Slim, que permite que qualquer pessoa com um smartphone leia o código e seja levado a uma página com detalhes de contato - ou seja, aqueles que encontram Tiles, mas não estão a rede Tile ainda pode ajudar na detecção.

Também existe uma função de digitalização e segurança no futuro. Isso é semelhante aos recursos da Apple e da Samsung projetados para impedir que alguém rastreie você com um Bloco - permitindo a varredura de blocos para ver se há um dispositivo não reconhecido que parece estar viajando com você.

Todos os novos dispositivos já estão disponíveis, com o Tile Pro custando £ 29,99, o Tile Mate custando £ 19,99, o Tile Slim por £ 29,99 e o Tile Sticker £ 24,99.

