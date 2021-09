Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wyze, um popular fabricante de acessórios para casa inteligente nos Estados Unidos, é especializada em produtos com foco no orçamento, e o exemplo mais recente é sua nova balança inteligente de US $ 15. Chamada de Escala S, é uma sucessora mais acessível da Escala Wyze original de US $ 30 lançada no ano passado.

Wyze Scale S não só pode medir o seu peso, mas também vem com quatro eletrodos que também podem determinar outras métricas de saúde sobre o seu corpo. Wyze disse que a Escala S é capaz de medir 11 métricas de composição corporal: peso, porcentagem de gordura corporal, massa corporal magra, IMC, peso muscular, gordura visceral, taxa metabólica basal, massa óssea, idade metabólica, proteína e porcentagem de água corporal.

Eventualmente, ele também rastreará a frequência cardíaca. Essa funcionalidade será lançada ainda este ano.

Você também usa a Escala S para pesar outras coisas. Possui um modo que permite encontrar o peso de um "bebê, animal de estimação, bagagem ou a mochila absurdamente pesada do seu filho", segundo Wyze. Outros recursos incluem uma tela LED de 3,5 polegadas e um aplicativo complementar que você pode usar para definir metas e monitorar o progresso de até oito usuários diferentes. O Scale S também pode sincronizar dados com Fitbit, Google Fit e Apple Health.

Wyze estima a vida útil da bateria em cerca de 18 meses com as baterias incluídas.

Se alguma dessas coisas interessar a você, o Wyze Scale S está agora disponível para pré-encomenda no Wyze.com e será enviado em novembro de 2021 nos Estados Unidos.