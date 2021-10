O Tile Ultra oferecerá habilidades de localização de UWB quando for lançado em 2022 - e até funciona com o iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tile confirmou que oferecerá UWB - banda ultralarga - à sua lista de habilidades de descoberta com o lançamento do Tile Ultra no início de 2022.

A empresa anunciou que estava trabalhando em um sistema que usava UWB no início de 2021 , mas levou algum tempo para chegar ao mercado.

O Tile atualizou todos os seus dispositivos Tile - Pro, Mate, Slim, Sticker - com o Ultra obtendo o mesmo design parecido com o do Tile Pro.

A adição do UWB ao Tile Ultra permitirá a localização de apontar e localizar, projetada para funcionar em intervalos curtos para ajudar os usuários a identificar a localização exata de um dispositivo para que possam ir direto a ele, em vez de depender apenas do áudio.

A Tile confirmou que está trabalhando em estreita colaboração com o Google para garantir uma ótima experiência no Android 12; O Google já confirmou que o UWB será incluído em produtos futuros e é esperado no Pixel 6.

"Com o Android 12, os usuários de telefones com tecnologia Ultra-Wideband se beneficiarão de novas e precisas experiências de posicionamento. Estamos entusiasmados com o trabalho que estamos fazendo com o Tile e a nova experiência de descoberta que ele proporcionará aos usuários", disse Erik Kay , vice-presidente de engenharia do Google.

Atualmente, existem poucos dispositivos Android disponíveis que oferecem a tecnologia UWB. A Samsung oferece em alguns modelos, mas a maioria dos dispositivos Android não. Espera-se que mude em 2022, com novos lançamentos oferecendo o novo protocolo wireless.

A Apple, no entanto, oferece UWB no iPhone 11, 12 e 13. Renomeada como parte do "chip U1", a Apple oferece a descoberta de UWB como parte das habilidades do Apple AirTag .

A Tile confirmou que os dispositivos iOS funcionarão com o Tile Ultra, tornando-o o primeiro dispositivo UWB que funcionará tanto no Android quanto no iPhone. O Galaxy SmartTag + da Samsung funciona apenas com telefones Samsung, enquanto o dispositivo da Apple funciona apenas com dispositivos iOS.

Tile e Apple já discutiram sobre o acesso ao chip U1 no passado. Em janeiro de 2020, Tile deu depoimento diante do subcomitê antitruste do Senado, detalhando como a Apple parecia estar tomando medidas para tornar o acesso de terceiros a certas partes do hardware mais difícil - como o acesso em segundo plano ao chip U1 e Bluetooth.

Isso levantou dúvidas na mente de muitos clientes se o Tile Ultra veria a luz do dia, mas parece que, com o próprio dispositivo da Apple no mercado, o Tile será capaz de lançar um dispositivo UWB que funcionará com o Iphone.

Claro, o dispositivo da Tile funcionará dentro do próprio sistema de localização da Tile, em vez da rede FindMy da Apple, mas a empresa pode se gabar de que funciona em todas as plataformas.

O preço ainda não foi confirmado, mas Tile disse ao Pocket-lint que não esperava que fosse muito mais do que o preço do Tile Pro, atualmente £ 29,99. Esperamos ouvir mais sobre o dispositivo no início de 2022.