Dirigindo com SRAM Rival eTap AXS shifting: O futuro das bicicletas é sem fio?

(Pocket-lint) - Bicicletas e tecnologia andam de mãos dadas. Nem sempre no sentido digital que pode ser familiar aos leitores da Pocket-lint, mas com um processo constante ou refinamento do design, materiais e mecânica de cada componente da humilde bicicleta, é uma indústria que não pára.

Enquanto um ajuste do quadro aqui, ou a discussão contínua sobre qual largura ou pressão do pneu é melhor, está em andamento, há uma mudança fundamental em um aspecto das motos em andamento - o trem de força.

Temos usado o grupo de grupos Rival eTap AXS da SRAM para ver do que se trata.

Embora muita coisa tenha mudado nas bicicletas nos últimos anos, os fundamentos não. Durante a maior parte da história do ciclismo na era moderna, os cabos foram usados para mudar as marchas. De alavancas baseadas em fricção a sistemas indexados mais inteligentes, os princípios eram os mesmos - aperte o cabo ou afrouxe o cabo e deixe as molas nos deslocadores moverem sua corrente sobre as engrenagens.

Embora a história da mudança eletrônica possa ser traçada até a década de 1990, é o lançamento em 2001 do Di2 (Inteligência Digital Integrada) da Shimano que realmente nos traz para a era moderna, embora tenha sido 2009 antes de realmente deixar sua marca.

A oferta da SRAM, o sistema eTap, foi lançada em 2015 e desde então evoluiu para três níveis - Vermelho, Força e Rival, refletindo os níveis dos grupos de grupos manuais da SRAM.

Se você estiver familiarizado com os conjuntos de grupos de estrada da SRAM, você saberá que eles são executados na ordem de Apex, Rival, Force, Red, do nível básico ao profissional.

O sistema eTap está disponível nos níveis Rival, Force e Red, o que significa que está disponível um estágio inferior ao sistema Di2 de Shimano, que está apenas em Ultegra e Dura-Ace no momento da escrita.

Isso é importante, porque Rival eTap é um sistema sem fio mais acessível e provavelmente o mais acessível para a maioria dos ciclistas como resultado, abrindo caminho para as bicicletas de médio alcance, como a Boardman SLR 9.4 Disc, na extremidade mais acessível de o espectro, mas com opções amplas em Trek - incluindo a Domane que estávamos pilotando - Specialized e outros.

Para muitos, mudar para o câmbio eletrônico é algo que acontece quando você compra uma bicicleta nova, embora, naturalmente, você possa comprar peças individuais do sistema ou o conjunto completo de grupos. Como é um sistema de 12 velocidades em vez de 11, você não pode simplesmente atualizar em uma mistura e combinar, você teria que adaptar sua roda traseira para um cassete de 12 velocidades, mas é uma opção de atualização para aqueles com uma bicicleta com freio a disco existente.

O sistema completo tem um PVP de cerca de £ 1.268.

Como uma comparação pontual com os sistemas de especificações mais altas, o nível Rival não oferece mudança remota - não há pontos de conexão para botões auxiliares de mudança. Ele tem uma alavanca de liga leve em vez de carbono e não tem o amortecedor de fluido Orbit no câmbio traseiro que o Force and Red oferece - mas fora isso, é praticamente a mesma experiência.

O grupo de grupos Rival eTap AXS tem 12 velocidades, combinando com os sistemas Force e Red eTap e superando os grupos de grupos manuais de 11 velocidades.

Isso trouxe uma mudança, com uma coroa menor na frente e começando com uma engrenagem 10T menor na parte traseira. Existem dois cassetes disponíveis na família Rival, 10-30T e 10-36T - e é o 10-36T que usamos - mas também há compatibilidade com alguns cassetes Force e Red eTap.

Como aqueles sistemas de especificações mais altas, o Rival também usa uma corrente Flattop.

As outras coisas importantes a serem observadas sobre o sistema Rival eTap AXS é que ele foi projetado apenas para freios a disco hidráulicos. Não há opção de freio de aro. Isso pode dividir alguns pilotos que preferem ficar com suas pinças, mas essa não é uma opção aqui.

Os freios têm capôs pronunciados, são alimentados por uma bateria CR2032 (que deve durar alguns anos), com as alavancas de marcha movendo-o intuitivamente através das marchas sequencialmente como o remo em uma caixa de câmbio automática em um carro.

Um toque na alavanca esquerda move o desviador para a esquerda e a alavanca direita move o desviador para a direita. Pressionar os dois ao mesmo tempo muda o câmbio dianteiro. Se você está acostumado com a mudança manual, isso pode parecer um pouco estranho, mas depois de 10 minutos na sela, você estará totalmente de acordo com ela - é realmente fácil de controlar.

O câmbio dianteiro tem sua própria bateria, assim como o traseiro, e todos têm pequenos botões para ativar ou emparelhar o sistema e se conectar ao aplicativo AXS para smartphone - além de permitir que você compense o câmbio se ele não estiver mudando tão bem quanto você gostar.

Também existe a opção de um medidor de potência Quarq no sistema Rival eTap.

Vindo de shifters manuais - e normalmente pilotando Shimano - o sistema eTap está muito longe do que consideramos "normal". Não há necessidade de trepidação, entretanto, porque essa mudança é tão intuitiva que leva apenas alguns turnos e você se sentirá confortável.

Assim como dirigir um carro, a mudança de câmbio manual para eletrônico pode mudar a experiência significativamente. É preciso, super responsivo e basta um empurrãozinho na alavanca para obter a reação desejada.

Isso é ótimo na condução normal, desacelerando para um sinal vermelho, você pode mudar de marcha sem um grande deslizar da alavanca de câmbio, mas a verdadeira vantagem de uma troca tão fácil está nas quedas - você pode mudar de marcha com a ponta do dedo e pronto em ambas as direções.

A mudança de marcha tem uma tendência natural para engrenagens menores; a gravidade ajuda quando a corrente desce e nas engrenagens manuais, o que significa que muitas vezes é mais difícil mudar para as engrenagens maiores - é mais lento, é mais ruidoso e é frequentemente onde você percebe a imprecisão vindo de coisas como o estiramento do cabo.

Esses são pontos menores para um piloto experiente, mas com as mudanças em ambas as direções sendo tão contínuas, é fácil pular para a mudança eletrônica com mais facilidade - e para os pilotos mais novos, essa suavidade pode ser realmente atraente em comparação com a alternativa.

Até agora não falamos sobre as coroas. Com um cassete 10-36T na parte traseira, temos que admitir que em nossos passeios habituais por Surrey Hills não há um grande chamado para mudar para a coroa menor. Mas isso também é simples - pressionar as duas alavancas ao mesmo tempo fará com que ele pule para baixo ou para cima novamente com eficiência contínua.

Tudo isso parece ótimo - e é - mas há mais no sistema Rival eTap - há a parte AXS. AXS (dito "acesso"), refere-se à conectividade do smartphone. Sim, você pode conectar seu telefone por meio do aplicativo Android ou iOS, permitindo a interface com seu grupo.

Bem, é realmente uma conexão para os desviadores dianteiros e traseiros e as alavancas, permitindo que você envie atualizações de firmware, mas também abrindo algumas opções inteligentes.

Em primeiro lugar, você pode dizer qual cassete está usando. Se você quiser uma marcha diferente, pode informar o aplicativo, de modo que o câmbio traseiro saiba o que está acontecendo - e isso é importante para o gerenciamento de marcha.

Você também pode alterar o comportamento das alavancas, trocando as funções esquerda e direita se essa for sua preferência.

Depois, há também a opção de multishift. Isso permitirá que você mude de marcha em um limite maior, pressionando e segurando a alavanca.

Você pode desligá-lo completamente (pressionar e segurar seria apenas uma marcha) ou pode configurá-lo para dois, três ou "todos". É isso mesmo, você pode segurar a alavanca e a moto tentará mudar todas as marchas traseiras conforme você pedala.

Essa opção "todos" só pode ser útil saindo de um cume quando você deseja voltar às suas primeiras marchas, mas as duas e três opções podem ser úteis.

Novamente, eles permitem uma mudança fácil na base de uma colina ou subindo o topo de uma colina, mas o multisift para baixo também é útil quando se desloca em direção a um cruzamento, para colocá-lo em uma marcha mais baixa pronto para arrancar novamente.

No modo de compensação, quando você muda a coroa dianteira, a traseira se ajusta para fazer uma transição suave na engrenagem para o piloto e evitar um grande salto.

Isso evita aquela coisa clássica de cair na coroa menor, achando-a muito fácil e exigindo uma mudança de duas marchas na parte traseira - o sistema eTap fará isso por você, tornando o piloto mais suave. É também aqui que é importante dizer ao sistema qual cassete está na bicicleta, para que saiba como compensar desta forma.

No modo sequencial, você não precisa mudar a coroa, ela mudará automaticamente conforme você move o cassete na parte traseira. Isso significa que, conforme você se aproxima da marcha mais baixa na coroa grande, ela vai cair para a coroa menor e compensar na parte traseira, sem que você tenha que pensar sobre isso - você apenas continua mudando para baixo.

O mesmo acontece quando você começa a engatar marchas mais altas - você atingirá um ponto em que se moverá automaticamente para o anel grande, com uma compensação traseira. Até certo ponto, isso evita o encadeamento cruzado, mas realmente dá menos em que pensar e você não precisa pressionar duas vezes para mover o deraileur frontal.

É aqui que pode ser um pouco desajeitado, já que é uma transição um pouco difícil para o grande anel frontal, especialmente porque nesse ponto você provavelmente está ganhando velocidade novamente e pedalando com bastante força. Concedido, essa é provavelmente a mudança mais barulhenta em qualquer sistema de engrenagens.

Essas opções estão todas no aplicativo e para aqueles que são um pouco mais técnicos é algo com que brincar para ver o que se adapta ao seu estilo de pilotagem e, até certo ponto, o tipo de pilotagem que você faz com mais frequência.

Alguns podem vê-lo como preguiçosos e pilotos experientes saberão que em um sistema manual você saberá tudo isso e se torna uma segunda natureza, mas ainda há uma facilidade contínua em todo o sistema aqui que fará você mudar de ideia rapidamente.

O aplicativo em si está ok. Depois de fazer o login, você pode configurar uma bicicleta e atribuir componentes a ela, mas não há nenhum outro dado real que vem através do aplicativo - nem mesmo do medidor de energia Quarq que você pode ter instalado como parte do sistema.

Em vez disso, você terá que conectar computadores ou aplicativos compatíveis para obter acesso a esses dados. Suporta Bluetooth e ANT +, pelo que funcionará amplamente com os principais players do mercado , permitindo-lhe aceder aos dados do medidor de potência, bem como aos dados de engrenagens.

Se o seu computador de bicicleta suportar (usamos oHammerhead Karoo 2 ), você poderá obter uma leitura da marcha em que está e o número de turnos por corrida, se esses dados forem úteis para você. Caso contrário, os dados de potência serão registrados como em qualquer outro medidor de potência, mas observe que no sistema Rival eTap, é uma gravação de um único lado, pegando os dados da manivela esquerda.

Existem baterias nas alavancas, que duram cerca de 2 anos com base na condução de 15 horas por semana, enquanto as baterias no descarrilador dianteiro e traseiro duram alguns meses - dependendo de quanto você desloca e quanto você dirige .

Claro, é outra coisa em que pensar e o argumento fácil contra esse tipo de sistema é que, quando as baterias acabarem, você terá que andar em uma bicicleta com marcha fixa. Com tantas pessoas carregando dispositivos eletrônicos com tanta frequência - você pode ter um computador de bicicleta, telefone, monitor de frequência cardíaca, luzes em cada viagem - não é um salto enorme ter que lembrar de carregar as baterias da sua bicicleta também.

Viajar com mudança sem fio tem uma série de vantagens. Há uma redução nos cabos que pode trazer algumas vantagens no design do quadro, que pode ver a mudança sem fio como uma opção popular no futuro.

O lado inteligente das coisas provavelmente terá um apelo amplo, embora sempre existam aqueles que pensam que o sistema não tem a "sensação" de mudança manual. O mesmo se aplica aos carros, com muitos puristas defendendo a troca manual como superior - mas a troca automática é claramente mais fácil para o motorista.

O apelo da mudança sem fio e coisas como mudança sequencial podem atrair novos pilotos do que os veteranos experientes, mas igualmente, para aqueles em turnê que querem pensar um pouco menos, há apelo novamente.

Sim, é mais caro do que os sistemas convencionais, mas o fato de estarmos observando avanços de 12 velocidades na mudança sem fio, mas não na mudança manual, sugere que é aqui que a SRAM está colocando seus esforços. Claro, com um sistema como Rival eTap, projetado para ser mais acessível, você pode conseguir uma bicicleta equipada com este sistema, ao invés de um grupo de especificações mais altas de um fabricante rival.

Em última análise, SRAM Rival eTap AXS dá uma contribuição valiosa: é o exemplo perfeito de tecnologia trickle down, trazendo algo novo para atrair aqueles que procuram comprar uma nova bicicleta e mudar a experiência de condução para eles.

Não podemos deixar de sentir que, lentamente, a mudança sem fio se tornará cada vez mais prevalente nos próximos anos - trazendo mais dados, mais opções de pilotagem e mais decisões a serem tomadas antes de você comprar sua próxima bicicleta.