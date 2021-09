Os mouses RGB M65 atualizados da Corsair agora têm ações de inclinação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair revelou atualizações para sua linha de mouses ajustáveis para jogos M65 com nova tecnologia e uma versão sem fio pela primeira vez.

Essas últimas adições à icônica família M65 de mouses para jogos incluem não apenas o estilo clássico do M65, mas também oferecem desempenho aprimorado.

Os aumentos de desempenho incluem um máximo de 26.000 DPI graças ao sensor óptico Marksman da Corsair. Uma taxa de pesquisa de 8.000 Hz com hiperprocessamento Corsair AXON para registro de clique ultrarrápido. E uma nova tecnologia de distância de decolagem inteligente chamada Sensor Fusion, que usa um giroscópio de seis eixos embutido e acelerômetro para detectar quando você levantou o mouse da mesa e contabilizou isso.

Essa mesma tecnologia de giroscópio também tem outros usos, pois pode ser programada no software iCUE da Corsair para registrar gestos para que você possa realizar ações com movimentos do mouse. Atribua um pressionamento de botão com apenas uma inclinação e Corsair diz que você pode usar essa ação para recarregar sua arma ou mudar para outra com facilidade.

O M65 RGB Ultra também possui os botões Quickstrike da Corsair combinados com interruptores óticos OMRON e um design zero-gap para garantir que você obtenha uma resposta instantânea durante os jogos. Também é totalmente ajustável com uma estrutura de alumínio premium e sistema de peso ajustável que permite ir entre 110g e 128g dependendo da sua preferência. Tudo isso se completa com oito botões programáveis e, naturalmente, alguma iluminação RGB.

A estrela do show pode ser o M65 RGB Ultra wireless. A Corsair finalmente libertou o M65 dos fios e deu aos usuários a opção de conexões sem fio Slipstream ou Bluetooth. Esse modelo sem fio vem com 18 metros de alcance e bateria de 120 horas também.

Ambas as versões com fio e sem fio estão disponíveis para compra agora.