A Specialized expande a linha de MTBs elétricos com o novo Turbo Tero, projetado para cada passeio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Specialized lançou a Turbo Tero, uma nova adição à gama Turbo de mountain bikes elétricas e que amplia suas opções quando você vier comprar uma mountain bike com potência.

A Specialized é conhecida por seus e-MTBs de suspensão total de última geração, como o Turbo Levo , mas o Tero dá um passo abaixo, apresentando um passeio que será mais prático para os pilotos do dia a dia.

O Tero tem um design de hardtail de liga leve, com suspensão para a roda dianteira de 29 polegadas, envolto em pneus Ground Control de 2,3 polegadas e equipado com um sistema de transmissão SRAM ou Shimano dependendo do modelo que você escolher.

Existem várias versões diferentes do Tero - 3.0, 4.0 e 5.0 - definindo o nível de especificação, com versões passo a passo e de carga também.

Embalada no tubo inferior está a bateria com o top de linha 5.0 obtendo bateria de 710Wh e o mais recente motor Turbo Full Power 2.2, fornecendo 90Nm de torque e 250W de potência. À medida que você diminui os níveis de especificação, a bateria fica menor e o torque reduz também, assim como alguns dos outros componentes.

Isso vê o 5.0 com suspensão Rock Shock Recon RL de 110 mm e SRAM G2 GX de 11 velocidades, o 4.0 com Rock Shock Recon TK de 110 mm e SRAM NX de 11 velocidades, enquanto o 3.0 recebe suspensão SR Suntour XCM 32 de 110 mm e um Shimano de 9 velocidades Alivio drivetrain.

A Specialized projetou a Tero para ser uma bicicleta versátil, muito mais acessível do que os modelos de suspensão integral, mas mais prática para o deslocamento, com a opção de transporte de carga também, por isso ficará tão em casa nas trilhas quanto na escola corre; ele carregará até 27 kg de carga extra.

A potência foi projetada para aliviar a tensão do piloto, ajudar a suavizar as colinas, permitindo que você ande mais longe e mais rápido - ou simplesmente para ajudá-lo a completar seu trajeto sem acabar como uma bagunça suada.

Você terá até 6 horas, ou 90 milhas, de assistência na condução com essa bateria e você pode carregá-la na bicicleta ou remover a bateria para carregar.

Para ajudá-lo a controlar a aplicação deste poder - e para ficar de olho em tudo o que está acontecendo - há o computador MasterMind integrado no guidão, projetado especificamente para este sistema e funcionando com o aplicativo Mission Control no seu telefone.

Isso não apenas permite atualizações para sua bicicleta, mas você pode controlar os modos de energia para garantir que ainda terá energia quando chegar àquela grande colina no final do passeio. Você também pode configurar o sistema para trabalhar com sua frequência cardíaca, para que possa fazer um treino adequado sem muita assistência.

O Mission Control e o MasterMind também incorporam um sistema de segurança, com sistema de alarme e trava de energia, para que o motor não funcione caso sua bicicleta seja roubada, prendendo-a com um PIN.

O Turbo Tero custará a partir de £ 2.900 para o Tero 3.0, variando até £ 4.500 para o Tero 5.0.