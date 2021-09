Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final de 2020, a bicicleta elétrica Serial 1 da Harley-Davidson foi revelada ao mundo. E as pessoas perderam a cabeça.

Quando o Serial 1 foi colocado à venda, no entanto, chegou em vários formatos - conforme abordado em nossa análise aqui - mas nunca na forma original.

Bem, isso acabou de mudar: o Mosh / Tribute foi colocado à venda por $ 5.999 nos EUA, em grande parte representando o protótipo original. Mas há apenas 650 deles sendo feitos, metade dos quais são destinados à Europa.

No momento em que este artigo foi escrito, o tamanho do quadro grande já se esgotou, então se você estiver procurando por um quadro médio, aja rápido. As pré-encomendas estão abertas no site da Série 1 agora, com frete previsto para o feriado de 2021.

A edição especial Mosh / Tribute vem com detalhes especiais: há a sela de couro Brooks, os punhos do guidão de couro, pintura preta brilhante e pneus Schwalbe brancos. Porém, não imita inteiramente o protótipo: a correia de transmissão, por exemplo, é preta em vez de marrom; e há uma luz separada em vez do logotipo iluminador S1.

O Mosh / Tribute é semelhante ao Mosh / Cty, que achamos mais Harley para pilotar. A bicicleta possui um cubo de roda livre de velocidade única e motor elétrico de 529Wh, permitindo manter velocidades de até 20 mph.