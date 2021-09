Os corredores agora podem medir a potência por meio de seus tênis com as palmilhas Nurvv Run Smart

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Correr é um assunto sério. Não estamos mais simplesmente correndo para a sobrevivência pura, mas apenas para recreação e às vezes como uma profissão. Então, enquanto muitos de nós simplesmente vestimos um par de tênis velhos para correr ao redor do quarteirão, outros vão a todo vapor, usando toda a tecnologia mais recente para o treinamento. As palmilhas Nurvv Run Smart são exatamente isso, oferecendo uma série de sensores para medir o desempenho de seus pés.

O design é interessante, com 32 sensores espalhados ao redor da própria palmilha e um módulo de bateria que sobressai do calçado, prendendo na lateral perto do tornozelo. Diz-se que as palmilhas se encaixam em qualquer tênis de corrida, embora alguns possam ter problemas com a bateria externa.

O que ele faz é analisar sua cadência, exatamente onde você pressiona os pés ao correr, e a potência geral. Por meio dessas métricas, o Run Smart Insoles fornece insights sobre sua corrida e sugere melhorias e orientações para ajudá-lo a melhorar.

Ele se conecta ao Garmin, telefone ou relógio por Bluetooth, bem como Strava e outros sensores, como um monitor de frequência cardíaca. É feito para ser mais uma peça no quebra-cabeça de treinamento, embora potencialmente forte para a técnica, já que fornece até treinamento por meio de seu aplicativo. Ele até configura testes para coletar métricas para ver como você está se saindo, como o Power Dial, o Power Test e o Power Workout. Em seguida, ele fornece um relatório sobre como você está fazendo em cada um.

Nurvv diz que foi construído para suportar todas as condições meteorológicas e que a bateria durará 5 horas, o que é bastante justo. Não é um produto barato de forma alguma, chegando a £ 249,99. Mas se você é um corredor sério, provavelmente está à altura de algumas das ferramentas mais úteis para melhorar.