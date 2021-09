VAAST Bikes revela uma nova ebike urbana arrojada com design de suspensão incomum

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o advento de um motor elétrico, o peso da bicicleta se tornou menos problemático do que nunca. Não há problema em levar sua bicicleta de 22 kg colina acima quando você tem um motor que oferece assistência de 300%. Então, por que não dar um passo adiante e adicionar suspensão para torná-lo mais confortável? VAAST Bikes pode não ser um nome familiar, mas sua nova E / 1 é sua tentativa de deixar sua marca na indústria. E também parece uma tentativa sólida.

A VAAST Bikes E / 1 é uma bicicleta urbana elétrica que usa o novo sistema inteligente da Bosch eBike Systems e um design de suspensão derivado do mountain bike. É chamado de sistema de suspensão NAILD R3ACT e era incomum quando foi lançado no mundo do mountain bike. No E / 1, no entanto, parece que foi muito bem integrado ao design e praticamente escondido da vista.

Diz-se que o sistema NAILD R3ACT separa as forças de pedalada das forças de impacto, o que significa que você não está perdendo energia na suspensão enquanto pedala. Se o equivalente a mountain bike for alguma coisa, funcionará muito bem. À primeira vista, você pode nem perceber que ele tem suspensão na parte traseira, mas pequenos parafusos de pivô podem ser vistos que o denunciam.

Como mencionado, ele usa o sistema inteligente Bosch eBike Systems, que combina a unidade de acionamento Performance Line CX com a bateria PowerTube 500 e display Kiox 300. A tela é totalmente integrada à haste, o que dá continuidade ao tema da assimilação. A bateria não é encontrada no tubo inferior como em muitas outras bicicletas elétricas, mas no tubo do selim. O espigão do selim é absolutamente enorme e obviamente se encaixa na bateria. Mas a alavanca de um toque que facilita o ajuste da altura do selim também permite a fácil remoção de todo o espigão do selim, dando acesso à bateria. É um design inteligente.

O resto da bicicleta é um projeto de bicicleta urbana bastante padrão. Há uma estrutura gradativa para acomodar as escolhas de roupa de qualquer pessoa, um suporte para ficar legal quando você chega às lojas e duas prateleiras muito grandes que devem dar espaço para uma carga de mantimentos e uma ou duas crianças.

Existem três modelos diferentes na linha E / 1, cada um baseado na opção de transmissão que vem com ele, dois dos quais usam um acionamento por correia de carbono da Gates emparelhado com a engrenagem do cubo. Isso ajuda a manter o nível de manutenção baixo, bem como a evitar que a graxa da corrente saia de suas roupas. A especificação básica vem com sistema de transmissão Shimano SLX, que também não é desleixado.

Agora, as bicicletas elétricas não são baratas e, quando você as combina com um design de suspensão total que foi integrado de forma tão suave ao quadro, o preço só vai subir. O VAAST E / 1 começa em $ 7.499 (€ 6.649) para a bicicleta Shimano e vai até $ 9.999 (€ 8.749) para a bicicleta Rohloff. Este é definitivamente um investimento, e provavelmente algo que substituirá um carro, especialmente pelo preço.